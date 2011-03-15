ناهماهنگی در نشست خبری/ ناراحتی خبرنگاران و پخش مستقیم نشست

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به عربستان، نشست خبری دیدار تیم های فوتبال الشباب عربستان و ذوب آهن ایران در حالی بعدازظهر امروز سه شنبه در محل باشگاه الشباب برگزار شد که ترددهای بسیار بی نظمی و ناهماهنگی مشکلاتی را برای خبرنگاران ایجاد کرده بود.

همچنین در جریان این نشست بارها موبایل خبرنگاران عربی زنگ خورد و اینترنت هم مشکلات بسیاری داشت اما از حضور نماینده کنفدراسیون فوتبال آسیا خبری نبود و مسئول برگزاری جلسه هم به این اتفاق توجهی نداشت. همچنین این نشست توسط سه شبکه خبری به صورت مستقیم پخش شد که این یکی از نکات جالب توجه این نشست بود.