ساوجبلاغ در زمینه پیشرفت فیزیکی طرحهای عمرانی موفق عمل کرده است

به گزارش خبرنگار مهر در ساوجبلاغ، علی حدادی بعد از ظهر سه شنبه در نشست شورای اداری شهرستان ساوجبلاغ افزود: این شهرستان رتبه برتر در ارزشیابی بین 13 شهرستان استان البرز و تهران را به دست آورد.

این مسئول بیان کرد: درصد جذب اعتبارات عمرانی و پیشرفت فیزیکی قابل توجه طرحهای عمرانی و هماهنگی پیگیری دستگاه های اجرایی از عوامل این موفقیت بود.

وی ادامه داد: امسال 214 طرح عمرانی با 45 میلیارد تومان اعتبار در این شهرستان عملیاتی شده است ضمن اینکه تاکنون 93 درصد اعتبارات جذب و هزینه شده است.

این مسئول عنوان کرد: ساوجبلاغ با کسب 130 امتیاز به این رتبه دست یافته است.

حدادی اضافه کرد: شهرستانهای شمیرانات با 107 و کرج با 101 امتیاز در جایگاه های دوم و سوم قرار دارند.

فعال سازی کشیکها از سوی مدیران دستگاه های اجرایی دنبال شود

فرماندار ساوجبلاغ گفت: دستگاه های خدمات رسان باید در ایام تعطیلات نوروزی به خوبی انجام وظیفه کنند ضمن اینکه مدیران 40 دستگاه اجرایی این شهرستان با فعال سازی کشیکهای خود در این زمینه فعال باشند.

وی ادامه داد: دو هزار و 200 واحد مسکونی مهر در آینده ای نزدیک در شهر جدید هشتگرد به بهره برداری می رسد.

فرماندارساوجبلاغ افزود: تجهیز واحدهای مسکن مهر آماده افتتاح به کلیه امکانات خدماتی همچون برق، آب، گاز و تلفن وظیفه دستگاه های خدمات رسان است.

حدادی یادآور شد: در شهر جدید هشتگرد 60 هزار واحد مسکن مهر در دست ساخت است.

وی خاطرنشان کرد: اجرای طرحهای فرهنگی و توجه ویژه به این حوزه حساس اولویت سال آینده مجموعه مدیریتی ساوجبلاغ است.