شالویی درگذشت دو هنرمند را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود شالویی در پیامی در گذشت استاد محمود ماهر النقش هنرمند معماری و اسماعیل ارژنگ مجسمه‌ساز پیشکسوت را تسلیت گفت.

مدیرکل مرکز هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این پیام آورده است: ‌استاد محمود ماهر النقش چند دهه فعالیت مستمر و تأثیرگذار در عرصه معماری و هنر کشور داشته و معماری سنتی ایران از خدمات این استاد گرانقدر بسیار بهره برده است.

در ادامه پیام تسلیت شالویی آمده است: استاد ماهرالنقش در زمینه آموزش و پژوهش درباره معماری و معماری سنتی ایرانی- اسلامی نیز فعالیت چشمگیری داشته است و بسیاری از استادان معماری امروز در محضر او هنر معماری را فراگرفته‌اند و آثار فراوانی که از استاد ماهرالنقش به جای مانده است که ماخذ و منبع ارزشمندی برای هنرمندان و پژوهشگران هنر است.

شالویی در این پیام آورده است: خدمات فراوان استاد ماهرالنقش نام ایشان را در تاریخ معماری و هنر ایران ثبت کرده است. مدیرکل هنرهای تجسمی همچنین درگذشت اسماعیل ارژنگ هنرمند پیشکسوت مجسمه سازی را تسلیت گفت. شالویی در پیام تسلیت درگذشت ارژنگ نوشته است: استاد اسماعیل ارژنگ از هنرمندان پیشکسوت مجسمه سازی است که آثار شاخصی از او در فضاها و مراکز عمومی شهرهای مختلف وجود دارد.

شالویی در پایان پیام‌اش آورده است: ‌در گذشت این هنرمند پیشکسوت را به جامعه هنری، ‌خانواده آنها و مردم هنر دوست تسلیت می‌گویم و درجات عالی را از درگاه ایزد متعال برای این هنرمندان گرانقدر کشور آرزو دارم.