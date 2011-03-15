تصویر 10 کاریکاتور؛ از کوره آدم سوزی قذافی تا سرزمین آفتاب گریان!

به گزارش خبرگزاری مهر، در کاریکاتورهای امروز کشتار وحشیانه مردم لیبی به دست رژیم قذافی، سونامی و زلزله ژاپن و اوضاع ناآرام دیگر کشورهای عربی بیشترین توجه رسانه های عرب را به خود اختصاص داده است.

کوره آدم سوزی قذافی

روزنامه الوطن عمان امروز به تداوم کشتار وحشیانه مردم لیبی توسط قذافی اشاره دارد که شهرهای لیبی را به کوره های آدم سوزی تبدیل کرده است.

سونامی شهرک سازی

روزنامه الاتحاد امارات امروز به افزایش موج شهرک سازی رژیم صهیونیستی در سایه تحولات فعلی جهان عرب اشاره دارد که با چراغ سبز آمریکا انجام می شود.

خداحافظ دیکتاتور!

روزنامه الحیات چاپ لندن امروز به سقوط دیکتاتورهای جهان عرب در پی امواج سهمگین سونامی قیام مردم اشاره دارد.

لشکرکشی شاهنشاهی!

روزنامه العرب الیوم اردن به تحولات اخیر جهان عرب در لیبی و بحرین اشاره دارد که در آن رژیمهای سرکوبگر از ارتشهای محلی و منطقه ای برای خاموش کردن شعله قیام مردمی استفاده می کنند.

دوگانگی مواضع آمریکا؛ آری نه!

روزنامه القدس العربی امروز به دوگانگی مواضع آمریکا در قبال قیامهای جهان عرب اشاره دارد.

منطقه پرواز ممنوع؛ قیچی کردن بال قذافی!

روزنامه الشرق الاوسط امروز ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی را به چیدن بال قذافی تشبیه کرده که همچون لاشخوری به جان مردم کشورش افتاده است.

سرزمین آفتاب گریان!

روزنامه الوطن قطر امروز به تبعات زلزله، سونامی و فوران کوههای آتشفشانی در سرزمین آفتاب تابان اشاره دارد که از این کشور سرزمین آفتاب گریان ساخته است.

خواست ملت فلسطین؛ نخست آشتی ملی، بعد پایان اشغالگری

پایگاه خبری فلسطین الیوم امروز به خواست ملی فلسطینیان در راستای تحقق آشتی ملی (میان فتح و حماس) اشاره دارد که مقدمات زوال اشغالگری را ایجاد می کند.

حریری بدون کاریزما!

روزنامه السفیر امروز به بالاگرفتن انتقادات داخلی و منطقه ای از اظهارات اخیر "سعد حریری" (رهبر جریان 14 مارس) اشاره دارد که از وی شخیصتی غیر کاریزماتیک ساخته است.

افزایش قربانیان در ژاپن؛ بدون شرح



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