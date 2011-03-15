عبدالعلی میرکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه لایحه آیین دادرسی همچنان در نوبت صحن علنی مجلس قرار دارد، گفت: لایحه حمایت از خانواده دو ایراد اساسی داشت که در کمیسیون قضائی رفع شد و هم اکنون در نوبت صحن علنی مجلس قرار دارد. همچنین آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز از سوی شورای نگهبان چند ایراد داشت که این ایرادات در حال بررسی است.

وی افزود: هرچند که چندین لایحه در کمیسیون قضائی معطل رای نهایی مجلس است ولی به علت اهمیت لایحه بودجه سال 90 تمامی بررسی لوایح به سال آینده موکول می‌شود.



معاون وزیر دادگستری از یک فوریت شدن لایحه تعیین تکلیف اراضی قولنامه‌ای در مجلس خبر داد و افزود: در این لایحه تکلیف اراضی‌ای که سند ندارند مشخص می‌شود که به علت تراکم کاری مجلس رسیدگی به آن به سال آینده موکول شد. همچنین لایحه اصلاح قانون چک هم در نوبت رسیدگی کمیسیون قرار دارد.

