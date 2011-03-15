اورژانس قم چهارشنبه آخر سال در آمادگی کامل است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمد جواد باقری ظهر سه شنبه درجمع خبرنگاران گفت: اورژانس قم برای بروز هرگونه حادثه در چهارشنبه آخر سال آمادگی کامل دارد.



وی ضمن هشدار به خانواده در مراقبت از فرزندان خود و نظارت بر رفتار آن‌ها بیان کرد: گروه سنی ۱۲ تا ۲۵ سال بیشتر در معرض آسیب و خطرات این روز قرار دارند.

رئیس مرکز حوادث و فوریتهای پزشکی قم با اشاره به اینکه بیشتر صدمات چهارشنبه آخر سال ناشی از سوختگی‌ها است ابراز کرد: سوختگی دست با ۳۸ درصد، چشم با ۲۶ درصد و صورت با ۱۴ درصد بیشترین آمارسوختگی را به خود اختصاص داده‌اند.



وی با اشاره به آمار حوادث سال‌های گذشته بیان داشت: آمار آسیب‌های ناشی از حوادث چهارشنبه آخر سال در سال ۱۳۸۷، ۱۵ مورد و در سال ۱۳۸۸تنها ۸ مورد بوده است و ما امیدواریم که این آمار در سال ۱۳۸۹ به صفر برسد.