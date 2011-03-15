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۲۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۲۰

باقری:

اورژانس قم چهارشنبه آخر سال در آمادگی کامل است

اورژانس قم چهارشنبه آخر سال در آمادگی کامل است

قم - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز حوادث و فوریتهای پزشکی قم ضمن هشدار به خانواده‌ها در باره چهارشنبه آخر سال گفت: اورژانس قم در این روز در آمادگی کامل به سر می‌برد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمد جواد باقری ظهر سه شنبه درجمع خبرنگاران گفت: اورژانس قم برای بروز هرگونه حادثه در چهارشنبه آخر سال آمادگی کامل دارد.

وی ضمن هشدار به خانواده در مراقبت از فرزندان خود و نظارت بر رفتار آن‌ها بیان کرد: گروه سنی ۱۲ تا ۲۵ سال بیشتر در معرض آسیب و خطرات این روز قرار دارند.

رئیس مرکز حوادث و فوریتهای پزشکی قم با اشاره به اینکه بیشتر صدمات چهارشنبه آخر سال ناشی از سوختگی‌ها است ابراز کرد: سوختگی دست با ۳۸ درصد، چشم با ۲۶ درصد و صورت با ۱۴ درصد بیشترین آمارسوختگی را به خود اختصاص داده‌اند.

وی با اشاره به آمار حوادث سال‌های گذشته بیان داشت: آمار آسیب‌های ناشی از حوادث چهارشنبه آخر سال در سال ۱۳۸۷، ۱۵ مورد و در سال ۱۳۸۸تنها ۸ مورد بوده است و ما امیدواریم که این آمار در سال ۱۳۸۹ به صفر برسد.
کد مطلب 1274987

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