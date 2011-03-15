به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل فرهنگی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با هدف تقویت قدرت نگارش کلیه اعضای خانواده، جذب مخاطبان غیر عضو و ایجاد فضای همدلی و همراهی در بین اعضای خانواده در ایجاد و ثبت خاطراتی ماندگار در ایام تعطیلات نوروز 1390، اقدام به برگزاری سومین دوره مسابقه بزرگ خاطره نویسی "مهرورزی" کرده است.

دفترچه‌های مربوط به این مسابقه در کتابخانه‌های عمومی سراسر کشور توزیع شده است و در دسترس عموم مردم قرار دارند. علاقه‌مندان می توانند با مراجعه به کتابخانه‌های عمومی، ضمن دریافت دفترچه‌های این مسابقه، نسبت به ثبت خاطرات تعطیلات نوروز اقدام کنند و تا تاریخ 31 فروردین 1390، دفترچه‌های حاوی خاطرات خود را به کتابخانه‌های عمومی تحویل دهند.

همچنین دفترچه‌های خاطرات نوروزی حاوی معرفی کتابهای ارزشمند در زمینه‌های مختلف برای کلیه اعضای خانواده است.

انتخاب برگزیدگان مسابقه "مهرورزی" در سه سطح شهرستان، استان و سراسر کشور انجام می‌شود و به برندگان جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.

