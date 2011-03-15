راه و ترابری تهران در ارزیابی پروژه های عمرانی استان اول شد

جعفر صادقی اشتهاردی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: در نتایج ارزیابی عملکرد برنامه های پروژه های عمرانی استان تهران در سال 89 اداره کل راه و ترابری استان تهران رتبه اول را در این دستگاه های اجرایی کسب کرد.

وی ادامه داد: معاونت برنامه ریزی استانداری تهران در تحلیل و ارزیابی عملکرد برنامه ای پروژه های عمرانی استان در سال 89، اداره کل راه و ترابری تهران را با 135 امتیاز در بین کلیه دستگاههای اجرایی رتبه اول شناخت.

این مسئول عنوان کرد: دستگاه های اجرایی که سه سال متوالی در رتبه بندی پروژه ها در ردیف آخر قرار گرفته اند، در توزیع اعتبارات سال آتی از اعتبارات آنها کاسته خواهد شد.

دستگاه های اجرایی برتر تشویق می شوند

وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر دستگاههای اجرایی برتر توسط استاندار تهران مورد تشویق و تقدیر قرار خواهند گرفت.

صادقی اشتهاردی افزود: دستگاههای اجرایی برتر استان با توجه به ارزیابی معاونت برنامه ریزی استانداری به ترتیب اداره کل راه و ترابری استان تهران، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و جهاد کشاورزی استان تهران معرفی می شوند.

وی یادآور شد: اداره کل راه و ترابری استان تهران با 96 درصد جذب نسبت به پرداختی، 89درصد پروژه های پیمانی و در مجموع با 135 امتیاز بالاترین رتبه را در بین سایر دستگاههای استان کسب کرده است.