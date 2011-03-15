الاتحاد شانس اول صعود است/ ما و پرسپولیس دنبال دوم شدن هستیم!

به گزارش خبرنگار مهر سرمربی اتریشی تیم الوحده امارات در نشست خبری دیدار تیم های پرسپولیس - الوحده در چارچوب مرحله گروهی رقابت های لیگ قهرمانان آسیا که بعدازظهر امروز سه شنبه در محل هتل اسپیناس تهران برگزار شد گفت: اگر نظر مرا بخواهید الاتحاد عربستان قوی ترین تیم گروه است و به عنوان صدرنشین راهی مرحله بعد خواهد شد و سه تیم دیگر تلاش می کنند تا به عنوان تیم دوم راهی مرحله بعد شوند.

هیکرسبرگرگفت: تیم ما در گروه سختی قرار دارد. الاتحاد و پرسپولیس تیم های قدرتمندی هستند. پرسپولیس در بازی با الاتحاد نشان داد که تیم قدرتمندی است. ما بازی این تیم را آنالیز کرده ایم و باید بگویم که این تیم در ضد حملات از توان بالایی برخوردار است. نماینده ایران بازیکنان سرعتی و قدرتمندی دارد. یک بازیکن این تیم بنام هادی نوروزی از سرعت بالایی برخوردار است و ما باید مراقب او باشیم.

وی افزود: ما هفته گذشته در جام اتصالات امارات بازی ضعیفی را مقابل الشباب به نمایش گذاشتیم و الان فرصت خوبی است که مقابل پرسپولیس جبران کنیم. تیم ما در دیدار با پرسپولیس "حمدان الکمالی" را به خدمت خواهد داشت که این خبر بسیار خوشحال کننده ای است.

وی گفت: برای پرسپولیس احترام بسیار زیادی قائلم اما می دانم با این تیم چگونه بازی کنم. ما بر روی بازی پرسپولیس مطالعه کرده ایم و راه مقابله با این تیم را می دانیم.

سرمربی تیم الوحده، تیم پرسپولیس را پرطرفدار خواند و ادامه داد: تماشاگران می خواهند احساسات خود را در زمین مسابقه ابراز کنند که ما از این موضوع استقبال می کنیم چرا که تشویق تماشاگران باعث نشاط بازیکنان ما می شود و به آنها انگیزه می دهد.

وی از پاسخ به این سئوال که نقطه ضعف پرسپولیس را چه می داند، طفره رفت و گفت: ما در دیدار با پرسپولیس محمود خمیس را به خدمت نداریم که این برای تیم ما یک ضایعه به حساب می آید. برای یک مربی حرفه ای بسیار مشکل است که بازیکنان خوب خود را به خدمت نداشته باشد با این حال زندگی ادامه دارد.

سرمربی تیم الوحده امارات در پایان گفت: ما به اینجا آمده ایم تا یک بازی خوب مقابل پرسپولیس به نمایش بگذاریم و با شناختی که از پرسپولیس دارم می دانم که این کار امکانپذیر است اما همانطور که گفتم الاتحاد شانس نخست صعود است و سه تیم دیگر برای دوم شدن تلاش می کنند.

دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس ایران و الوحده امارات در هفته دوم رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا ساعت 19 روز چهارشنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.