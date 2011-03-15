دعوت دیکتاتور اردن مصداق موازی کاری در سیاست خارجی است

مصطفی حضوری دبیر سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع) در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دعوت پادشاه اردن به تهران گفت: این اقدام کار نسنجیده و نا به هنگام بوده است و جنبش دانشجویی به این دعوت اعتراض دارد.

وی افزود: دعوت دیکتاتور اردن با آرمانهای امام خمینی (ره) همخوانی ندارد و این دعوت در راستای موازی کاری در سیاست خارجی است و اینکه افراد دیگری در دولت به دنبال سیاست گذاری در عرصه دیپلماسی هستند.

دبیر سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع) با اشاره به تاثیر حضور شاه اردن در ایران گفت: این حضور قطعا بر انقلابهای مردمی منطقه تاثیر منفی می گذارد و این دعوت صحه گذاشتن بر اهداف دشمنان است.

وی خاطر نشان کرد: فضای دانشجویی در پی اعلام حضور پادشاه اردن در تهران ملتهب است و اعتراض جنبش دانشجویی در روزهای آینده رنگ بیشتری به خود خواهد گرفت.

حضور پادشاه اردن در تهران جایگاه ایران در منطقه را تضعیف خواهد کرد

همچنین محمدرضا کاشفی مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: حضور پادشاه اردن در تهران جایگاه ایران در منطقه را تضعیف خواهد کرد چرا که هم اکنون شاه اردن وضعیت متزلزلی دارد و با توجه به موج بیداری اسلامی در منطقه دعوت از دیکتاتور یک کشور عربی اشتباه استراتژیک است.

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی تاکید کرد: دعوت از مبدع تئوری هلال شیعی به کشورمان بسیار باعث تعجب است.