سکه تمام طرح قدیم 435هزار تومان/ هر اونس طلا 1412 دلار

محمد کشتی آرای در گفتگو با مهر قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم را امروز سه شنبه در بازار 435 هزار تومان اعلام کرد و گفت: به نظر می رسد طی روزهای آینده و در آستانه سال نو، قیمتها در بازار وضعیت آرامی را داشته باشد.

رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر با بیان اینکه هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز طی روز جاری به 385 هزار تومان رسیده است، اظهار داشت: همچنین نیم سکه نیز 192هزار تومان فروخته می شود.

کشتی آرای تصریح کرد: ربع سکه امروز در بازار به قیمت 105هزار تومان رسیده است، ضمن اینکه قیمت هر گرم طلای 18عیار نیز 38 هزار و 100 تومان است. وی خاطر نشان کرد: قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی نیز امروز سه شنبه 1412 دلار است.