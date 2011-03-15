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۲۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۴۸

کشتی‌آرای به مهر خبر داد:

سکه تمام طرح قدیم 435هزار تومان/ هر اونس طلا 1412 دلار

سکه تمام طرح قدیم 435هزار تومان/ هر اونس طلا 1412 دلار

رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم را امروز سه‌شنبه 435هزار تومان اعلام کرد و گفت: هر اونس طلا نیز در بازار جهانی 1412 دلار است.

محمد کشتی آرای در گفتگو با مهر قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم را امروز سه شنبه در بازار 435 هزار تومان اعلام کرد و گفت: به نظر می رسد طی روزهای آینده و در آستانه سال نو، قیمتها در بازار وضعیت آرامی را داشته باشد.

رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر با بیان اینکه هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز طی روز جاری به 385 هزار تومان رسیده است، اظهار داشت: همچنین نیم سکه نیز 192هزار تومان فروخته می شود.

کشتی آرای تصریح کرد: ربع سکه امروز در بازار به قیمت 105هزار تومان رسیده است، ضمن اینکه قیمت هر گرم طلای 18عیار نیز 38 هزار و 100 تومان است. وی خاطر نشان کرد: قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی نیز امروز سه شنبه 1412 دلار است.

کد مطلب 1274996

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