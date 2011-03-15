نامزدهای جایزه 30 هزار پوندی داستان کوتاه بریتانیا معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتد پرس، هر کدام از 5 نامزد نهایی این جایزه که گرانترین جایزه ادبی جهان در حوزه داستان کوتاه محسوب میشود، 500 پوند دریافت میکنند.
"هیلاری منتل" نویسنده معروف انگلیسی و برنده جایزه ادبی بوکر و "جرارد وودوارد" بختهای اصلی کسب این جایزهاند. منتل با کتاب "کما" و وودوارد با کتاب "سوت خانوادگی" نامزد دریافت جایزه داستان کوتاه بریتانیا شدهاند.
از دیگر نامزدهای جایزه داستان کوتاه بریتانیا میتوان به آنتونی دوئر اشاره کرد که چندی پیش جایزه 20 هزار دلاری استوری را از آن خود کرده بود. او اکنون با کتاب "اعماق" نامزد این جایزه ادبی شده است.
"یی یون لی" نویسنده چینی هم با کتاب "علم پرواز" نامزد دریافت جایزه داستان کوتاه بریتانیا شده است.
"فرناندو روسی" هم با کتاب "ژاکت فلورسنت" و "ویل کوهو" دیگر نویسنده بریتانیایی با کتاب "ساحل شرقی - ساحل غربی" از دیگر نامزدهای دریافت جایزه داستان کوتاه بریتانیا هستند.
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