90 درصد بودجه شهرداری تهران در شورای شهر تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مناف هاشمی در نشست خبری با حضور خبرنگاران با بیان این که بودجه سال 90 شهرداری در زمان قانونی به شورا ارائه شد گفت: بودجه سال 90 بعد از 50 روز بررسی در کمیسیونهای مختلف تصویب شد و به فرمانداری ارائه شد و پس از تایید فرمانداری به طور رسمی به شهرداری ابلاغ می شود.

وی با اشاره به تصویب بودجه حدود 7هزار 500 میلیارد تومانی شهرداری افزود: از این میزان 4 هزار 758 میلیارد تومان نقدی و دو هزار و 716 میلیارد تومان غیر نقدی است و برای آن 6 ماموریت در 7 کد درآمدی تعریف شده است.

هاشمی خاطر نشان کرد: به سمت بودجه ریزی عملیاتی گام بر می داریم که این تغییرساختار سنگینی را نیاز دارد، اما گام های مهمی در سال 90 برداشته می شود تا بودجه سال 91 شهرداری عملیتی شود.

معاون شهردار تهران با بیان این که بودجه سال آینده شهرداری بر درآمدهای پایدار متکی است افزود: پیش بینی می کنیم از مجموع بودجه شهرداری 30 درصد درآمدهای پایدار محقق شود و فاصله درآمد پایدار و غیر پایدار شهرداری که در سال 84 ، نسبت 12 به 88 داشت، هم اکنون به نسبت 30 به 70 رسیده است که در این میان قانون مالیات بر ارزش افزوده نقش مهمی داشته است.

هاشمی با تاکید بر این که بودجه سال 90 به طور کاملا واقعی بسته شده است گفت: امسال 65 درصد بودجه نقدی است و قطعا بودجه امسال از بودجه های واقعی و عملیاتی خواهد بود و امیدواریم با افزایش درآمد شهرداری در پایان شش ماهه اول سال، لایحه متمم بودجه را نیز به شورا ارائه دهیم.

وی با اشاره به اعلام بانک مرکزی مبنی بر تورم 15 درصدی در سالجاری گفت: بر این اساس در بودجه نیز پیش بینی لازم انجام شده تا دچار مشکل نشویم.

هاشمی از نظارت بر بودجه سال 90 شهرداری خبر داد و خاطرنشان کرد: به گونه ای برنامه ریزی شده تا از ابتدای سال نظارت به شکلی صورت گیرد تا به طور هفته ای و ماهانه بودجه نظارت شود تا دقیقا متناسب با تصویب شورا اجرا شود.

وی با بیان این که تدارک برنامه 5 ساله عملیاتی نیز دیده شده است گفت: تا پایان شهریور برنامه 5 ساله عملیاتی دقیق به شورا ارائه می شود تا بعد از سه ماه بررسی به تصویب رسیده و مبنای کار سال 91 قرار گیرد.

معاون شهردار تهران در مورد بودجه سازمان نوسازی نیز گفت: اعضای شورا نسبت به رویکرد سازمان نوسازی نقدهایی داشته اند که قرار شد تا فروردین ماه گزارشی به شورا ارائه شود و شورا نظر نهایی در این مورد را نیز اعلام کند.

وی افزود: امسال 500 میلیارد تومان از محل درآمد هدفمندی یارانه ها پیش بینی کردیم که در صورت عدم تحقق مجبور هستیم تا به سمت واقعی شدن قیمت ها برویم .

هاشمی با بیان این که 90 درصد بودجه پیشنهادی به شورا تصویب شده است،گفت: برای ازاد سازی املاک 700 میلیارد تومان در بودجه پیش بینی شده و همچنین اتمام پروژه های نیمه تمام، موارد مربوط به نگهداشت و جاری در اولویت قراردارد.

معاون شهردار تهران خاطرنشان کرد: امسال تا کنون 75 درصد بودجه نقدی و 120 درصد بودجه غیر نقدی قابل تخصیص محقق شده است و پیش بینی می کنیم تا پایان سال افزایش نیز داشته باشد و قطعا سال آینده روند بهتری در پیش خواهیم داشت.

هاشمی افزود: پیش بینی می کنیم در پایان 6 ماهه ابتدای سال آینده نسبت به این مدت در سال جاری 10 درصد افزایش داشته باشیم.

وی خاطرنشان کرد: در بودجه سال 90 این اجازه به شهرداری داده شده است تا برای خرید املاک واقع در طرح در قالب تبصره و از اعتبارات غیر نقدی بدهی خود را پرداخت کند.

وی تصریح کرد: بودجه شهرداری در بخش حمل و نقل نسبت به امسال افزایش دارد و همچنین اجازه انتشاز اوراق مشارکت تا سقف هزار میلیارد تومان نیز برای مترو دریافت شده است.

معاون شهردار تهران با بیان این که شهرداری در سه سال آینده مسیر کوچک سازی و هوشمند سازی را ادامه خواهد داد افزود: در این راستا مشاوری گرفته شده است تا ساختار جدید برون سپاری را آماده کند که تا پایان سال و یا فروردین ماه نسخه نهایی آن برای تایید به شهردار تهران ارائه می شود.

وی در ادامه با اشاره به بودجه 90 کل کشور اظهار کرد: یکی از راه های کسب درآمد شهرداری ها درآمد حاصل از هدفمندی یارانه هاست اما برخی تفسیرهای نادرست وجود دارد که موجب شده همچنان شهرداری ها عوارض گذشته را دریافت کنند در حالیکه بر اساس قانون تجمیع عوارض باید 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده را دریافت کنند به این معنی که در صورتی که قیمت سوخت 700 تومان است، 10 درصد از این میزان و یا اگر قیمت 400 تومان 10 درصد از این میزان ، اما همچنان این میزان برای شهرداری ها با نرخ 100 تومان بنزین محاسبه می شود که باید دقت بیشتری در مورد آن صورت گیرد.

هاشمی افزود: پیشنهادهای مختلفی در مورد بافت فرسوده، حمل و نقل ، کمربند سبز و غیره به دولت و مجلس داده شده است اما چون هنوزبودجه سال 90 کشور تصویب نشده نمی دانیم که تا چه اندازه به این موضوعات توجه شده است.