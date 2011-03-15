"روسیه واحد" پیشتاز انتخابات محلی روسیه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، "لئونید ایولف" معاون کمیسیون انتخابات روسیه اعلام کرد که نتایج حاصل از شمارش مقدماتی آرای ماخوذه در انتخابات محلی این کشور حاکی از جلو بودن حزب حاکم "روسیه واحد" است.

ایولف در جمع خبرنگاران افزود: نتایج شمارش مقدماتی آرای ماخوذه در انتخابات مجالس قانونگذاری محلی ۹ منطقه از ۱۲ منطقه خودمختار روسیه نشان می ‌دهد که حزب روسیه واحد در جایگاه اول قرار دارد.

وی از اعلام تعداد آرای ماخوذه شمارش شده در مناطق یاد شده خودداری کرد و گفت: هنوز داده های مربوط به آرای اخذ شده در انتخابات مجالس محلی جمهوریهای آدی گئا، کومی و کالینینگراد به کمیسیون مرکزی انتخابات ارایه نشده است.

معاون کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه اضافه کرد: تاکنون ۲/۷۰ درصد آرای ماخوذه در انتخابات مجلس محلی روسیه شمارش شده که حزب حاکم روسیه واحد با کسب ۵/۷۲ درصد آرا در رتبه نخست قرار داشته و پس از آن احزاب لیبرال دموکرات و روسیه عادل در مکان‌های دوم و سوم جای گرفته ‌اند.

وی یادآور شد: حزب کمونیست روسیه به ‌عنوان دومین حزب قدرتمند روسیه در انتخابات این منطقه رای قابل توجهی کسب نکرده است.

ایولوف ادامه داد: بر اساس اطلاعات دریافتی، حزب روسیه واحد در انتخابات شوراهای محلی استان های روسیه نیز از احزاب رقیب جلوتر است، ولی تعداد آرای شمارش شده هنوز به حدی نرسیده که بتوان نتیجه‌گیری دقیق کرد.

در همین حال بوریس گریزلوف، رئیس دومای روسیه نیز اظهار داشت که انتخابات محلی امروز این کشور محک خوبی برای سنجش میزان محبوبیت احزاب روسیه برای شرکت در انتخابات آتی مجلس دوما در سپتامبر سال جاری میلادی است.