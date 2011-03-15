زیر ساختهای مخابراتی خراسان شمالی با حد مطلوب فاصله دارد

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، ابوطالب شفقت عصر سه شنبه در مراسم افتتاح اتصال شهرداریهای استان به شبکه دولت و راه اندازی سیستم جامع مالی و اداری در سطح شهرداریهای استان اظهار داشت: ایجاد زیر ساخت های مخابراتی برای دستگاههای استان موجب تسهیل در روند خدمات دهی دستگاهها به مردم می شود که به دنبال آن رضایت از نظام جمهوری اسلامی ایران را در پی خواهد داشت.

وی تصریح کرد: اثرات کارهای سیستم اطلاعاتی بسیار بالا است و با راه اندازی سیستمهای اطلاعاتی مدیریت دستگاههای استان می توانند تمامی اطلاعات لازم را به صورت یک پارچه به دست بیاورند و از چند گانگی مدیریتی که پایین بودن بهره وری را به دنبال دارد جلو گیری کند.

وی ادامه داد: شهرداریهای استان نیز باید در بودجه سال90 سهم سیستم اطلاعاتی را درمد نظر قرار دهند و برای بهره وری از این سیستم بودجه مناسب اختصاص دهد.

مدیرکل دفتر شهری استانداری خراسان شمالی نیز گفت: با اتصال شهرداری های استان به شبکه دولت 18 شهر استان قابلیت بهره برداری از تمامی خدمات شبکه دولت و سایر شهرداری های کشور و استان را به دست می آورند.

گل محمد الهی اظهار داشت: برای اجرای این طرح مبلغی بالغ بر چهار میلیارد و900 میلیون ریال هزینه شده است.

وی از جمله ویژگیهای عمومی سیستم جامع اطلاعاتی را امکان گرد آوری اطلاعات موجود در سیستم های عملیاتی واحد های زیر مجموعه، کمک به فرضیات در سطح مدیران میانی، امکان تجزیه و تحلیل داده ها برای اتخاذ تصمیم درباره عملکرد آنی و آتی سازمان مادر عنوان کرد و گفت: در سال 90 نیز اجرای نرم افزار عوارض خودرو در استان انجام می شود.

وی خاطر نشان کرد: همچنین استان در سال 90 به عنوان پایلوت برای اجرای نرم افزارهای جامع اطلاعاتی انتخاب شده است.

الهی همچنین از راه اندازی سامانه مدیریتی سازمان اتوبوسرانی خبر داد و گفت: با اجرای این سامانه طرح فروش بلیتهای الکترونیکی در استان اجرایی می شود.