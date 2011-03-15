نگرانی از پایه قراردادن 20 هزار میلیارد تومان برای بودجه 10 ماه آخر سال 90

غلامرضا مصباحی مقدم در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به افزایش سقف بودجه دو ماه اول سال 90 توسط نمایندگان اظهارداشت: تبعات این افزایش به خاطر آنکه ما باید در سال آینده بودجه 90 را نهایی کنیم، این است که این رقم پایه‌ای شد برای تصویب بودجه باقی ماههای سال 90 و براساس آن دولت انتظار دارد در رقم بودجه طبق همین رقم در دو ماه اول سال، افزایش داشته باشیم.

وی ادامه داد: اما با توجه به اینکه برای بخش جاری ده درصد سقف لحاظ شد از نظر عملی می توان بابت هزینه کرد بودجه نگرانی نداشت.

وی که حین بررسی طرح دوفوریتی اعطای مجوز به دولت برای اجرای بودجه 90 در دو ماه اول سال، پیشنهاد کاهش اعتبار در نظر گرفته را داشت، خاطرنشان کرد: من معتقد بودم 13 هزار میلیارد با توجه به عملکرد دولت در سال 89 کفایت می کند.

مصباحی مقدم افزود: زیرا در سال جاری 77 هزار میلیارد تومان در 12 ماه از حساب ذخیره برداشت شده و این نشان می داد که حدود 6 هزارمیلیارد در ماه برداشت شده و به نظر می رسید 13 هزار میلیارد کفایت می کرد. اگر این تصویب می شد از نظر ما مطلوب تر بود اما چون سقف برای اعتبارات جاری ده درصد مقرر شد جای نگرانی نیست.

وی تصریح کرد: تنها نگرانی ما این است که دولت این رقم را پایه ای برای بودجه ماههای بعد قرار دهد و برخی نمایندگان از طرف دیگر برای چانه زنی در افزایش اقدام کنند.

نماینده تهران گفت: مجلس به گونه ای این طرح را مصوب کرد که در چارچوب برنامه پنجم و بودجه 89 باشد و هیچ روزنه ای برای بی انضاطی مالی وجود نداشته باشد.