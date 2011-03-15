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۲۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۵۵

31 درصد واحدهای مسکونی روستایی شهرستان روانسر مقاوم سازی شدند

31 درصد واحدهای مسکونی روستایی شهرستان روانسر مقاوم سازی شدند

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان روانسر گفت: طی چهار سال گذشته 31 درصد واحدهای مسکونی روستایی این شهرستان مقاوم سازی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، جلال صفری بعداز ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در این مدت بیش از هزار و 500 نفر از متقاضیان احداث مسکن جهت مقاوم سازی از طرف بنیاد مسکن به بانکهای عامل معرفی شده اند و تاکنون هزار و 93 واحد دفترچه سند مالکیت و پایان کار را دریافت کردند.

وی با اشاره به اعتبارات ساخت این واحدها بیان کرد: برای ساخت این واحدها در مجموع 105 میلیارد ریال هزینه شده است.

فرماندار شهرستان روانسر خاطرنشان کرد: سهمیه این شهرستان برای مقاوم سازی در سال جاری 359 واحد است که تاکنون 200 متقاضی جهت دریافت تسهیلات به بانکهای عامل معرفی شده اند.

کد مطلب 1275002

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