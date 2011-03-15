دانشگاه علمی کاربردی لرستان هزار استاد دارد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، کیانوش بهرهی ظهر سه شنبه در همایش هم اندیشی اساتید دانشگاه جامع علمی کاربردی استان لرستان در سخنانی با اشاره به تعداد اساتید این دانشگاه اظهار داشت: در حال حاضر تعداد یک هزار و پنج نفر استاد دانشگاه با تحصیلات کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در این دانشگاه مشغول به تدریس هستند.

وی با بیان اینکه از این تعداد استاد دانشگاه تعداد 278 نفر خانم و تعداد 725 نفر نیز آقا هستند، خاطر نشان کرد: از این تعداد استاد دانشگاه تعداد 44 نفر دارای مدرک دکترا و مابقی دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد هستند.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان لرستان ادامه داد: تعداد دانشجویان در حال تحصیل این دانشگاه در حال حاضر 13 هزار و 39 نفر است.

بهرهی با بیان اینکه در حال حاضر تعداد 23 مرکز دانشگاهی علمی کاربردی در استان لرستان وجود دارد، یادآور شد: همچنین این دانشگاه در استان دارای تعداد 135 رشته تحصیلی در مقاطع کاردانی و کارشناسی است.