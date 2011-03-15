پرداخت اعتبارات مترو از صندوق دخیره ارزی در سال آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون عمرانی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری ها و دهداری ها، معاون حمل و نقل و ترافیک ، دبیر شورای عالی ترافیک و مدیر عامل جدید مترو از خطوط در حال ساخت 1 و 3 مترو تهران بازدید کردند.

براساس این گزارش حمیدرضا ارشاد منش معاون عمرانی وزیر کشور درحاشیه این بازدید با بیان این مطلب اظهار کرد:

بخش از ردیف اعتبارات عمرانی دولت به رفع مشکلات شهرداری ها اختصاص می یابد اما تمام کمک های دولت به حوزه عمرانی محدود نمی شود و تلاش های لازم در حال انجام است تا شهرداری کلان شهرها در سال آینده برای خرید واگن مترو بتوانند از فاینانس های خارجی بهره مند شوند.

وی افزود : به نمایندگی از وزیر کشور و رئیس جمهور از تمام کسانی که در عرصه حمل و نقل برای خدمات رسانی به شهروندان در تلاشند تشکر می کنم و امیدواریم در سال 90 اعتبارات و بودجه خوبی برای توسعه حمل و نقل عمومی و اتوبوسرانی و مترو اختصاص یابد.

معاون عمرانی وزیر کشور در پاسخ به این سوال که آیا در سال آتی اعتبارات قانونی مترو از صندوق ذخیره ارزی پرداخت می شود یا خیر گفت: امیدواریم براساس مصوبه مجلس در سال آینده اعتبارات مصوب مترو از صندوق ذخیره ارزی پرداخت و به تکلیفی که بر عهده دولت گذاشته شده عمل شود.

شایان ذکر است در این حاشیه این بازدید معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران نیز گفت: در گمرک 4 قطار آماده و 6 قطار به صورت CKD داریم که مشکل توقف این واگن ها مشکل نقدینگی است .

مهندس تشکری هاشمی گفت: انشاالله با قول هایی که به ما داده شده بتوانیم هرچه سریع تر واگن ها را از گمرک خارج کنیم و بتوانیم ایستگاه های جدید را به بهره برداری کامل برسانیم.

وی در پاسخ به این سوال که برخی مسئولان مدعی اند مشکل مترو کمبود اعتبارات نیست و توسعه خطوط با خرید واگن ها همخوانی ندارد گفت: این گونه صحبت ها غیر کارشناسی است و توسط افرادی گفته می شود که تخصصی ندارند. کسانی که پروژه مترو را به این عظمت احداث می کنند، کارهایشان محاسبه شده و دقیق است . واگن هم به موقع سفارش داده شده و از سال 86 قطعات مرود نیاز به تدریج به صورت ckd وارد کشور می شود و همه چیز سر جای خودش است اما آنچه مشکل آفرین شده کمبود منابع مالی است.

وی افزود: امیدواریم شاهد کمک های بیشتری از سوی دولت به مترو باشیم و چنانچه اعتبارات مصوب و قانونی مترو و آنچه مجلس پیش بینی کرده محقق شود کار را پیش می ببریم.

معاون شهردار تهران خاطر نشان کرد: امیدواریم با بازدید معاون وزیر کشور از خطوط مترو و مشاهده نزیدک روند کارها و مشکلات ، واگن هایی که 3 ماهه است در گمرک متوقف مانده هرچه سریعتر ترخیص شوند.

تشکری هاشمی تصریح کرد: منابعی که برای مترو در سال جاری پیش بینی شده بود ، بخشی تخصیص یافته که امیدواریم بخش باقی آن نیز پرداخت شود.

وی افزود: مجموعا 60 میلیارد تومان مجلس برای یارانه بلیت مترو پیش بینی کرده بودند که 16 میلیارد تومان در اولین قسط به مترو تهران اختصاص یافت و مقرر شده بخشی از این اعتبارات نیز به زودی و پیش از پایان سال پرداخت شود.

معاون حمل و نقل و ترافیک در مورد توسعه شمالی و جنوبی خط 1 مترو تهران نیز گفت: توسعه شمالی خط 1 تا میدان تجریش با مشکلات زیادی مواجه بود تا جایی که تونل مترو از زیر یک رودخانه عبور کرد با این حال در تلاشیم که در سه ماهه اول سال آتی این ایستگاه نیز به بهره برداری برسد و شهروندان بتوانند در مسیر خط 1 از کهریزک تا تجریش را با مترو طی کند.

وی در مورد ایستگاه کهریزک در توسعه جنوبی خط 1 نیز گفت: بیش از 40 درصد در این ایستگاه پیشرفت کار را داشته ایم که امید است در 3 ماهه اول سال 90 ایستگاه کهریزک را برای شهروندان این منطقه به بهره برداری برسانیم.

تشکری هاشمی خاطر نشان کرد: یارانه بلیت اتوبوس برای کل کشور نیز 200 میلیارد پیش بینی شده بوده که از این میزان برآورد می شد یک سوم به شهرداری تهران پرداخت شود که در مرحله اول ما 6/8 میلیارد تومان بایت یارانه بلیت اتوبوس دریافت کردیم و به زودی مقرر شده بخش دیگر از این اعتبارات نیز پرداخت شود.

وی در مورد اینکه برخی از مسدولین اعلام کرده اند که هزینه تمام شده بلیت مترو توسط مدیریت شهری حدود هزار تومان اعلام شده در حالیکه می توان با هزینه کمتری به شهروندان خدمات رسانی کرد گفت: به نظر می رسد این یک شانتاژ تبلیغاتی بود که برای اغتشاش ذهنی مردم اطلاعات غلطی را به آنها دادند.

معاون حمل و نقل و ترافیک گفت: این اطلاعات غلط بود و آنچه ما مصوب کردیم افزایش کمتر از 20 درصدی برای بلیت در سال آتی بود . در واقع قیمت تمام شده هر سفر را باید یک بخش مردم، یک بخش شهرداری و یک بخش دولت بپردازد.

وی افزود: برای تشویق مردم به استفاده از بلیت مبلغ دار و مدت دار در شورای شهر افزایش قیمت بلیت تک سفره بیشتر بوده که میل به استفاده از بلیت های اعتباری بیشتر شود.

تشکری تصریح کرد: بلیت تک سفره 250 تومان بود که در صورت تصویب به 325 تومان افزایش می یابد اما در مورد بلیت های مبلغ دار و مدت دار، افزایش قیمت بلیت بسیار کمتر بوده است.

وی در پایان گفت :مصوبه بلیت مترو و اتوبوس و نرخ تاکسی ها هنوز به تایید فرمانداری نرسیده و تقریبا می توان گفت از فرمانداری برگشت که امیدواریم با رایزنی های شورای شهر قیمت بلیت و نرخ کرایه های حمل و نقل عمومی در سال آتی هرچه سریعتر نهایی شود.

براساس این گزارش مدیر عامل شرکت مترو تهران و حومه نیز در این بازدید گفت: همه کارها در مترو براساس برنامه ریزی های صورت گرفته در حال پیشروی است و تعامل بین دولت و شهرداری را به فال نیک می گیریم و از دست اندرکاران می خواهم از نظر تامین اعتبارات ما را کمک کنند تا پروژه ها را یکی پس از دیگری به بهره برداری برسانیم.