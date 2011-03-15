نظام نامه پژوهش و فناوری کرمانشاه از سال 90 اجرایی خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، کیومرث کلانتری بعداز ظهر سه شنبه درآخرین جلسه کارگروه پژوهش و فناوری استان که با حضور کلیه اعضاء در محل استانداری تشکیل شد، با اشاره به این مطلب که این نظام نامه با همفکری و همکاری کلیه دستگاه های عضو کارگروه تهیه و تدوین شده است، اظهار داشت: این نظام نامه در راستای هدایت فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی شرکتهای دولتی و دستگاههای اجرایی استان تهیه شده است.

وی از دیگر اهداف تهیه و تدوین این نظام نامه را جلوگیری از هدر رفتن منابع و جلوگیری از موازی کاری طرح ها و پروژه های تحقیقاتی و پژوهشی در دستگاه های اجرایی و مراکز دانشگاهی ذکر کرد.

استان کرمانشاه در راس معضل گرد وغبار قرار دارد

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری کرمانشاه در ادامه با اشاره به پدیده گرد و غبار در استان و غرب کشور،اظهارداشت: معظل گردو غبار تقریبا دو سوم جغرافیای ایران را تحت تأثیر قرار می دهد که استان کرمانشاه در رأس این معضل طبیعی قرار دارد.

کلانتری تصریح کرد:باید برنامه خاصی را برای اولا شناخت و دوما جلوگیری از آسیب های ناشی از این گردوغبار را در دستور کار خود قرار دهیم چرا که غلظت هریک از پدیده های گرد و غبار در استان ما با استان های دیگر دارای تفاوت است.

وی در ادامه جلسه از دانشگاه رازی خواست تا با همکاری اداره کل هواشناسی طرح مطالعاتی بانک داده های گرد وغبار را در استان جمع بندی کنند و در جلسات آتی در کارگروه ارائه دهند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری کرمانشاه در پایان از تلاشها و زحمات یکساله کلیه اعضای کارگروه در یکسال گذشته تقدیر و تشکر کرد.