اساتید نمونه دانشگاه جامع علمی کاربردی لرستان تجلیل شدند

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان لرستان در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی اظهار داشت: در این همایش اساتیدی که درحوزه های قرآنی، علمی، فرهنگی، ورزشی، اختراع، و.... فعالیتهای موثری داشته اند مورد تجلیل قرار گرفته اند.

بهرهی با اشاره به تعداد اساتید نمونه ای که در این همایش تجلیل شده اند، خاطر نشان کرد: در این همایش از چهار نفر از اساتید نمونه این دانشگاه تجلیل به عمل آمد.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان لرستان در بخش دیگری از سخنان خود ادامه داد: در سال تحصیلی آینده این دانشگاه تعداد 11 رشته جدید در مقطع کارشناسی ناپیوسته و تعداد سه رشته در مقطع کارشناسی پیوسته به تعداد رشته های خود اضافه خواهد کرد.

بهره ای با اشاره به تعداد دانشجویان فارغ التحصیل این دانشگاه بیان داشت: در سالجاری تعداد هشت هزار دانشجو از دانشگاه جامع علمی کاربردی استان فارغ التحصیل شده اند.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان لرستان همچنین با اشاره به جذب سربازان نظام وظیفه استان لرستان در این دانشگاه یادآور شد: این دانشگاه در سال تحصیلی آینده در سه رشته کامپیوتر، فن آوری اطلاعات و تربیت معلم از میان سربازان نظام وظیفه دانشجو می پذیرد.