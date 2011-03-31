کنکوری که متولد شد / 14 تاریخ مهم برای داوطلبان کنکور دکتری

به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه وزارت علوم در مرداد ماه 89 اعلام کرد دانشگاه ها اطلاعیه پذیرش دانشجوی دکتری منتشر نکنند، آیین نامه جدید پذیرش دانشجوی دکتری برای سال 90 تدوین شد. بر اساس این آیین نامه، از امسال جذب دانشجوی دکتری دارای دو مرحله برگزاری آزمون شامل زبان، آزمون استعداد، دروس مشترک تحصیلی و مصاحبه توسط دانشگاههای مجری است.

پذیرفته شدگان مرحله اول که آزمونی طراحی شده توسط سازمان سنجش است، به میزان سه برابر ظرفیت برای پذیرش نهایی به دانشگاهها معرفی شوند و دانشگاهها از میان این تعداد با انجام مصاحبه دانشجویان دکتری را پذیرش می کنند.

به گفته حسین نادری منش - معاون آموزشی وزارت علوم، این آزمون شامل غربالگری عمومی است که بر اساس آن وقتی دانشجو اعلام کرد که کدام دانشگاهها را برای ادامه تحصیل در دوره دکتری مد نظر دارد، غربالگری صورت می گیرد و رتبه فرد در آن معین می شود.



کنکور سراسری دکتری تصویب شد تا عدالت آموزشی رعایت شود و داوطلبان برای پذیرش و شرکت در آزمون های مختلف آواره این دانشگاه و آن دانشگاه نشوند اما برخی دانشگاهها حتی پس از تصویب آیین نامه و قبل از تأکیدات صریح وزیر علوم همچنان تصمیم داشتند علاوه بر آزمون سراسری سازمان سنجش مانند سابق به برگزاری کنکور برای پذیرش نهایی اقدام کنند.

تا اینکه کامران دانشجو در جمع روسای دانشگاهها با صراحت اعلام کرد: "اگر قرار بود هر کدام از دانشگاهها یک امتحان مجدد بگیرند که دیگر نیازی نبود وزارت علوم آزمون سراسری برگزار کند. تنها به مصاحبه و بررسی سوابق تحصیلی بسنده کنید."

سرورالدین- رئیس سازمان سنجش نیز اعلام کرده بود: آزمون نیمه متمرکز دکتری یک آزمون عمومی است و قرار نیست تخصصی برگزار شود. همچنین به باور بسیاری از مسئولان آموزش عالی، آزمون نیمه متمرکز دکتری یک فیلتر مقدماتی محسوب می شود. طراحی سئوالات کنکور دکتری هم اکنون برای داوطلبان شفاف سازی شده است و بر اساس اعلام سازمان سنجش پاسخ به سئوالات آزمون دکتری در دروس زبان انگلیسی و استعداد تحصیلی به صورت پاسخ کوتاه است که در پاسخ کوتاه نمره منفی وجود ندارد. درس ریاضی برای گروه فنی و مهندسی و گروه علوم پایه نیز به صورت پاسخ کوتاه، اما در سایر رشته ها و سایر دروس سئوالات به صورت چهار گزینه ای خواهد بود و نمره منفی برای سئوالات چهار گزینه ای اعمال می شود.

تقویم متولد شدن آزمون نیمه متمرکز دکتری90

ردیف تاریخ رخداد توضیح 1 23 مرداد 89 نخستین جرقه برگزاری آزمون دکتری به صورت نیمه متمرکز دانشگاه ها از انتشار اطلاعیه جذب دانشجوی دکتری منع شدند تا این آزمون به صورت یکپارچه برگزار شود 2 22 شهریور 89 اعلام جزئیات آزمون دکتری از سوی وزارت علوم با انتشار جزئیات، تاثیرسوابق تحصیلی داوطلبان در قبولی مورد اهمیت بیشتر قرار گرفت 3 9 آبان 89 تصویب آیین نامه آزمون نیمه متمرکز دکتری آیین نامه آزمون نیمه متمرکز دکتری به تأیید وزیر علوم رسید و به دانشگاههای مجری دکتری ابلاغ شد 4 8 آذر 89 اعلام تاریخ دقیق ثبت نام کنکور 3 بهمن بهمن ماه از سوی سازمان سنجش تاریخ ثبت نام در نخستین آزمون نیمه متمرکز دکتری اعلام شد 5 1 دی 89 نحوه برگزاری کنکور دکتری سازمان سنجش نخستین آزمون نیمه متمرکز را بر اساس GRE برگزار می کند 6 21 دی 89 انتشارجدول دانشگاه های مجری دکتری جدول دانشگاه هایی که قصد برگزاری یا عدم برگزارای آزمون کتبی درون دانشگاهی داشتند، منتشر شد 7 25 دی 89 وزیر علوم: دانشگاه ها آزمون کتبی برگزار نکنند وزیر علوم پس از انتشار جدول دانشگاه ها، با صراحت اعلام کرد دانشگاه ها حق برگزاری آزمون کتبی جداگانه ندارند 8 27 دی 89 صدور ابلاغیه وزارت علوم پس از صراحت شفاهی وزیر علوم، وزارت علوم ابلاغیه خود را در خصوص حذف آزمون کتبی صادر کرد 9 29 دی 89 اعلام پذیرش نهایی 5هزارو 600 داوطلب 86 دانشگاه مجری پذیرش دانشجوی دکتری شدند 10 3 بهمن 89 آعاز نخستین ثبت نام همانند سایر ثبت نام های سازمان سنجش، ثبت نام دکتری نیز به صورت اینترنتی انجام شد 11 9 بهمن 89 اعلام زمان برگزاری دومین کنکور نیمه متمرکز دکتری در سال 90 دومین کنکور نیمه متمرکز دکتری در آذر 90 برگزار می شود 12 25 بهمن 89 ثبت نام مجدد در کنکور دکتری اول اسفند دومین دوره از ثبت نام دکتری برای بازماندگان از کنکور دکتری آغاز شد 13 22 اسفند 89 نحوه طراحی سئوالات کنکور سئوالات نخستین کنکور نیمه متمرکز دکتری به صورت کوتاه یا تستی و بدون نمره منفی طراحی می شود 14 24 اسفند 89 نسبت مردان به زنان در کنکور دکتری در نهایت 131 هزار دانش آموخته کارشناسی ارشد داوطلب شرکت در کنکور نیمه متمرکز دکتری شدند.

به گزارش مهر، 131 هزار و 353 نفر در اولین آزمون نیمه متمرکز دکتری ثبت نام کردند و آزمون قرار است در روز پنجشنبه 25 فروردین سال 90 برگزار شود.