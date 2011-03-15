احیا گفتمان عدالت وظیفه نخبگان است

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی ظهر سه شنبه در همایش هم اندیشی اساتید دانشگاه جامع علمی کاربردی استان لرستان در سخنانی با تاکید بر تلاش برای حفظ انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: تردیدی نیست که استمرار انقلاب و نظام در سایه تلاش نخبگان و اساتید جامعه محقق می شود.

وی با بیان اینکه اساتید و نخبگان با افکار جامعه سروکار دارند خاطرنشان کرد: اساتید و نخبگان علمی می توانند با هدایت جامعه در روشنگری مردم نقش موثری داشته باشند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان با اشاره به وظایف اساتید و نخبگان علمی در جامعه عنوان کرد: اولین وظیفه نخبگان علمی تلاش برای پیشرفت جامعه است.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه الگو بودن نظام در سایه پیشرفت است، بیان کرد: با وجود تحریم های فراوان کشورها ایران در زمینه های مختلف علمی، هسته ای، فناوری و... حرف اول را می زند.

وی با اشاره به شاخص های مهم در راستای پیشرفت جامعه، یادآور شد: تکیه بر استعدادها و توانمندی های داخلی، توجه به عدالت اجتماعی، حفظ روحیه انقلابی و سازش ناپذیری و تکیه بر ارزشهای اسلامی از جمله شاخص های مهم در پیشرفت جامعه است.

امام جمعه خرم آباد احیای گفتمان عدالت در جامعه را از دیگر وظایف مهم نخبگان علمی برشمرد و خاطر نشان کرد: یکی از نکات مهم در این راستا تبیین فرهنگ انتظار در جامعه است.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر احیای فرهنگ انتظار در دانشگاهها عنوان کرد: نخبگان علمی باید در دانشگاههای کشور جامعه مهدوی را ترسیم و تبیین کنند.

وی با اشاره به دیگر وظیفه نخبگان علمی در جامعه بیان داشت: تولید علم و نهضت نرم افزاری یکی دیگر از وظایف اساتید علمی محسوب می شود.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه نیاز امروز جامعه تولید علم است یادآور شد: اساتید دانشگاهی ما باید در راستای تولید علم در جامعه مقالات گوناگون علمی را تالیف کنند.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه اساتید دانشگاهی ما نباید تنها به ترجمه آثار و کتب نخبگان دیگر کشورها بپردازند، خاطر نشان کرد: خوشبختانه در حال حاضر اساتید علمی ما بهترین و نو ترین مطالب و محکم ترین نظریه ها را دارند که این امر باید بیشتر از گذشته تقویت شود.

وی با تاکید بر اینکه تفکر و اندیشه ایرانی یک تفکر خلاق و نوآور است، عنوان کرد: فکر ایرانی فکری بدیح، خلاق و مبتکر است که باید این امر در راستای پیشرفت دانشگاههای کشور تقویت شود.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر تقویت مسائل دینی و اخلاقی توسط اساتید علمی در دانشگاههای کشور بیان داشت: کار معلم تنها آموزش نیست بلکه وظیفه اصلی او تربیت است.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه باید در دانشگاههای کشور یک فضای اخلاقی وجود داشته باشد، یادآور شد: همچنین دانشگاههای کشور باید سرشار از معنویت و نورانیت باشد.