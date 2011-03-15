شاخص بورس تهران 218 واحد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، کارگزاران بازار سرمایه در 24 روز اسفندماه 89 در حالی دست از رقابت برای معامله سهام شرکت‌های کشیدند که ارزش بازار سهام با افزایش 10هزار و 78 میلیارد ریال به یک میلیون و 71 هزار و 137 میلیارد ریال رسید.

در پایان معاملات امروز سه‌شنبه 24 اسفندماه جاری شاخص کل با 218 واحد افزایش نسبت به دیروز، عدد 22 هزار و 455 واحد را نشان می‌دهد، این در حالی است که در مبادلات امروز بازار سرمایه شاخص 30 شرکت بزرگ با رشد 1/12 واحدی به عدد 1353 واحد رسید.

در عین حال، شاخص آزاد شناور به 28 هزار و 168 واحد رسید که نسبت به روز دو‌شنبه 23 اسفندماه امسال 217 واحد افزایش داشته است. شاخص بازار اول هم امروز عدد 18 هزار و 840 واحد را نشان می دهد که این رقم نسبت به دیروز 208 واحد رشد دارد.

در معاملات بازار دوم، شاخص این بازار با افزایش 79 واحدی مواجه شد و در پایان مبادلات در 29 هزار و 95 واحد توقف کرد، همچنین شاخص صنعت با رشد 199 واحدی نسبت به روز دو‌شنبه 23 اسفندماه در عدد 17 هزار و 354 واحد متوقف شد.