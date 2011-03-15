ورود 100 دستگاه میدل باس به ناوگان حمل و نقل عمومی

به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان سنندجی مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در این مراسم اظهار کرد: میدل باس هایی که امروز وارد ناوگان اتوبوسرانی تهران شده اند در 4 خط به صورت گردشی و مبدا- مقصد به شهروندان خدمات رسانی خواهند کرد که ورود این خودروها به همت وزارت کشور و شهرداری تهران صورت گرفته است.

وی ادامه داد: امیدواریم با روند ورود سری های بعدی خودروهای میدل باس به ناوگان بتوانیم خطوط دیگر نیز در شهر راه اندازی کرده و زمینه توسعه خدمات رسانی بهتر و بیشتر اتوبوسرانی به شهروندان را فراهم سازیم.

مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تصریح کرد: ورود این خودروها به ناوگان عیدی خوبی به شهر تهران، شهروندان بود.

شایان ذکر است در این مراسم ارشاد منش معاون عمرانی وزیر کشور نیز گفت: پس از هدفمند سازی یارانه ها کلیه اصحاب حمل و نقل عمومی زحمات زیادی کشیدند و مسئولان همکاری و هماهنگی خوبی را برای اجرای هرچه بهتر هدفمند سازی یارانه ها داشتند که به نمایندگی از وزیر کشور و دولت از آنها تشکر می کنم.

وی ادامه داد: امیدواریم با حمایت های مجلس و دستگاه های ذی ربط بتوانیم در سال آتی بیش از پیش شاهد افزایش ناوگان و توسعه خطوط اتوبوسرانی در شهر باشیم و بتوانیم حمایت های بیشتری را از حمل و نقل عمومی داشته باشیم.

معاون عمرانی وزیر کشور گفت: مدیریت و کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با تلاش های خود به نحوی عمل کردند که قیمت بلیت اتوبوس افزایش نداشته باشد که این مساله سبب شد که قیمت بلیت در سایر کلان شهرها نیز افزایش نیابد و مردم تحت فشار قرار نگیرند.

وی ادامه داد: پس از هدفمند سازی یارانه ها حدود هزار و 800 اتوبوس به شهرداری های کشور تحویل داده شده که تا خرداد ماه تلاش خواهد شد تعداد اتوبوس های تحویل داده شده به 3 هزار دستگاه برسد.







