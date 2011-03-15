به گزارش خبرگزاری مهر، پیامکی دروغین به نقل از شبکه خبری BBC از روز دوشنبه در سرتاسر آسیا دست به دست شده است که در آن به مردم کشورهای مختلف اخطار داده شده احتیاط لازم را برای مقابله با تاثیرات احتمالی تشعشعات اتمی در نظر داشته باشند.

شبکه BBC اعلام کرده چنین خبری را ارسال نکرده است اما همین پیام دروغین در کشور فیلیپین ترس و وحشت گسترده ای را به وجود آورده است. برخی از گزارشهای رسانه ای حاکی از این است که کارمندان و دانش آموزان مدرسه پس از پخش شدن این شایعه به خانه ها بازگردانده شدند.

وقوع فجایعی مانند آنچه ژاپنی ها به آن دچار شده اند، معمولا بستری مناسب برای به وجود آوردن ایمیل ها و پیامک های دروغین است با این هدف که با ترساندن کاربران آنها را وادار به دانلود کردن ویروسها و بدافزارها کنند.

تیم CERT آمریکا که در رابطه با شرایط اضطراری در امور رایانه ای فعالیت دارد به کاربران رایانه ای هشدار داده است درباره کلاهبرداری های احتمالی ایمیلی و حملات فیشینگی در رابطه با زمین لرزه ژاپن و فاجعه سونامی که در آن کشور رخ داده است هوشیاری لازم را به خرج دهند. چنین حملاتی می توانند حامل لینکها یا ضمیمه هایی باشند که کاربران را به وب سایتهای بد افزاری هدایت کنند.

از سویی دیگر وزارت علوم و فناوری فیلیپین با برگزاری کنفرانس خبری تلاش کرده است تا مردم فیلیپین را متقاعد کند که حتی در صورت نشت مواد رادیواکتیو از مرزهای ژاپن هیچ خطری آنها را تهدید نمی کند.

صبح روز سه شنبه رآکتور شماره 2 نیروگاه اتمی فوکوشیما منفجر شد و سومین انفجار در این نیروگاه را طی چهار روز گذشته رقم زد. میزان تشعشعات در حال حاضر به سطح خطرناک رسیده است اما این خطر مناطقی فراتر از منطقه نیروگاه را تهدید نمی کند.

بر اساس گزارش بی بی سی، مقامات ژاپنی در پی این افزایش میزان نشت، منطقه خطر را توسعه داده و به ساکنان منطقه تا شعاع 30 کیلومتری هشدار داده اند تا منطقه را تخلیه کنند و یا در غیر این صورت به هیچ وجه از منازل خود خارج نشوند.