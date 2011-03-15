کاهش چهار میلیون لیتری مصرف گازوئیل در شهرستان دماوند

به گزارش خبرنگار مهر در دماوند، محمد احمدی ظهر سه شنبه در نشست کمیته سوخت بخش مرکزی دماوند که با حضور بخشدار، رئیس شورای این بخش و اعضای کمیته مذکور در محل اجلاس بخشداری مرکزی برگزار شد طی سخنانی خاطرنشان کرد: پیشنهاد من همکاری مشترک دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی در اجرای طرح راستی آزمایی است.

این مسئول ادامه داد: دماوند شهرستانی وسیع با مناطق روستایی بسیار است از این رو حضور خود مسئولان بصورت دائمی علاوه بر بالا رفتن مصرف سوخت خودروهای سواری و اتلاف وقت، اخلال در انجام امور اداری اعضای کارگروه سوخت را نیز به همراه خواهد داشت.

وی افزود: از این رو می توان اجرای طرح یاد شده را به دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی روستا که معتمدین مردم و مسئولان قلمداد می شوند سپرده و ادارات در امور نظارتی این کارکرد حضور داشته باشند.

احمدی از کاهش مصرف سوخت در شهرستان دماوند خبر داد و گفت: خوشبختانه با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه از سوی دولت خدمتگزار و استفاده اصولی مردم دماوند از انرژی، مصرف سوخت نفت گاز(گازوئیل) این شهرستان به میزان چهار میلیون لیتر کاهش یافته است.

آغاز اجرای طرح راستی آزمایی توزیع سوخت در بخش مرکزی دماوند

بخشدار بخش مرکزی دماوند نیز در ادامه این نشست طی سخنانی خاطرنشان کرد: خوشبختانه مبحث توزیع سوخت در سطح بخش مرکزی دماوند با بروز کمترین تنش انجام شد

موسی بهرامی با اشاره به بازدیدهای انجام گرفته پیرامون بررسی مسائل سوخت از بخش مرکزی اظهار داشت: پس از اجرای قانون عدالت محور هدفمندی یارانه ها از سوی دولت خدمتگزار چندین بازدید به اتفاق رئیس شورای بخش و اعضای شوراهای اسلامی از مناطق روستایی بصورت خانه به خانه انجام گرفت

وی از اجرای طرح راستی آزمایی توزیع سوخت در بخش مرکزی دماوند خبر داد و افزود: طرح راستی آزمایی در راستای اجرای عدالت در توزیع سوخت به مناطق روستایی انجام می گیرد و بدلیل بومی بودن مسئولان ستاد سوخت اجرای طرح یاد شده در نواحی مذکور کار چندان دشواری نیست

بهرامی ادامه داد: دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی در اجرای طرح راستی آزمایی موظفند اطلاعاتی دقیق، جامع و مستند از وسائط نقلیه و موتوری مصرف کننده سوخت اهالی تهیه و به کارگروه سوخت بخشداری ارسال کنند



مهار بهای گاز مایع در بخش مرکزی

بخشدار بخش مرکزی دماوند با قدردانی از زحمات نهادهای دولتی شهرستان دماوند گفت: پیش از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها مردم فهیم بخش مرکزی دماوند پیرامون این قانون توجیح و با آن همراه شدند

این مسئول از مهار بهای گاز مایع در این بخش خبر داد و افزود: گاز مایع سیلندر در مناطق فاقد گاز شهری بخش مرکزی بعنوان سوخت مصرفی اهالی شمرده و مورد استفاده قرار می گیرد از این رو مجموعه بخشداری مرکزی تمهیداتی درخصوص مهار بهای این کالا اتخاذ کرد

وی بیان داشت: در این راستا نشستی با عاملین توزیع سوخت گاز مایع سیلندر، دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی مناطق روستایی تشکیل و عدم افزایش قیمت این کالا از بهای مصوب سه هزار و 400 تومان و پرداخت سود توزیع کنندگان از سوی

بخشداری مورد تاکید و اجرا قرار گرفت و خوشبختانه امروز مشکلی پیرامون این مبحث وجود ندارد

وجود اطلاعات دقیق برای اجرای طرح راستی آزمایی

رئیس شورای بخش مرکزی دماوند نیز در این نشست طی سخنانی خاطرنشان کرد: اطلاعات شورای اسلامی بخش مرکزی دماوند پیرامون 9 روستای فاقد شورای این بخش کامل و جامع است.

جعفر سیدآبادی ادامه داد: در حال حاضر از طریق محل اطلاعات جمع آوری شده توسط شورای اسلامی بخش مرکزی دماوند می توان به آمار مصرف کنندگان سوخت نظیر وسایط نقلیه، ادوات کشاورزی و مرغداریهای فعال پی برد.

رئیس تعزیرات حکومتی شهرستان دماوند در ادامه این نشست اظهار داشت: بر اساس دستورالعملهای جدید می بایست با اجرای طرح راستی آزمایی شبهات موجود پیرامون بروز تخلفات احتمالی درخصوص توزیع سوخت رفع شود.

بهمن حسن بیگی ادامه داد: دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی بخش مرکزی می بایست در هنگام تایید مدارک اهالی جهت دریافت سوخت دولتی طی اجرای طرح راستی آزمایی توجه کافی به این نکته را مبذول دارند که فرد ارائه دهنده و مسئول موید اسناد نادرست دریافت سوخت هر دو به لحاظ قضایی مجرم شناخته شده و مشمول اجرای قانون می باشند.

این مسئول با قدردانی از تلاشهای بخشداری مرکزی دماوند افزود: با تلاشهای بخشداری مرکزی دماوند و شورای اسلامی این بخش توزیع گاز مایع سیلندر برغم برخی دیگر از نواحی شمالشرق استان تهران با همان قیمت مصوب توزیع می شود.

بخش مرکزی دماوند، نواحی جنوب، شرق و بخش اعظمی از شمال شهرستان دماوند را شامل می شود و مجموعا در سه دهستان "تارود"، "ابرشیوه" و "جمع آبرود" این بخش، 36 منطقه روستایی وجود دارد.