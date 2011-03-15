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۲۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۰۹

کارمزدهای بانکی افزایش نیافته است

بانک مرکزی اعلام کرد: هیچ گونه افزایش نرخی در بخش خدمات ریالی بانکها انجام نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی بازگشت به مطلب مندرج در این خبرگزاری در مورخ 89.11.4 تحت عنوان "افزایش خودسرانه کارمزدها توسط برخی بانکها/ ابهام درباره سود ویژه یارانه ها" توضیحاتی به شرح ذیل ارائه کرد:

1- نرخ کارمزدهای خدمات ریالی بانکها طی بخشنامه شماره 3741 مورخ 1387.7.3 به بانکها و موسسات اعتباری ابلاغ گردیده است و از تاریخ ابلاغ بخشنامه فوق، هیچ گونه افزایش نرخی در بخش خدمات ریالی از سوی این بانک اعمال نشده است و بانکها و موسسات اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی، موظف به رعایت نرخهای ابلاغ شده می باشند.

2- به جهت بررسی بیشتر موضوع، دستورالعمل کارمزدهای خدمات ریالی از بانکها اخذ گردیده و ضمن مطابقت با مفاد بخشنامه کارمزدهای ابلاغی بانک مرکزی (بخشنامه 3741 مورخ 1387.7.3) ، عملا مغایرتی مشاهده نگردید.

3- جهت حصول اطمینان از صحت اجرای مفاد بخشنامه فوق و عملکرد بانکها در چارچوب جدول کارمزدهای اعلام شده، به طور تصادفی از طریق بررسی های میدانی صورت گرفته، موضوع در چندین شعبه مورد بازرسی حضوری قرار گرفته و مستنداتی دال بر عدم رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی مشاهده نگردید.

4- با عنایت به مراتب فوق و کلی بودن موارد مطروحه در آن سایت، چنانچه مواردی دال بر عدم رعایت مفاد بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی در خصوص کارمزد خدمات ریالی از سوی بانکها وجود دارد و یا احیانا مبالغی بیش از نرخهای مقرر از مشتریان دریافت گردیده است. لازم است مستندات مربوطه را ارائه تا نسبت به بررسی موضوع و برخورد با بانک متخلف اقدام مقتضی صورت گیرد.

کد مطلب 1275020

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