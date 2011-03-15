کارمزدهای بانکی افزایش نیافته است

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی بازگشت به مطلب مندرج در این خبرگزاری در مورخ 89.11.4 تحت عنوان "افزایش خودسرانه کارمزدها توسط برخی بانکها/ ابهام درباره سود ویژه یارانه ها" توضیحاتی به شرح ذیل ارائه کرد:



1- نرخ کارمزدهای خدمات ریالی بانکها طی بخشنامه شماره 3741 مورخ 1387.7.3 به بانکها و موسسات اعتباری ابلاغ گردیده است و از تاریخ ابلاغ بخشنامه فوق، هیچ گونه افزایش نرخی در بخش خدمات ریالی از سوی این بانک اعمال نشده است و بانکها و موسسات اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی، موظف به رعایت نرخهای ابلاغ شده می باشند.

2- به جهت بررسی بیشتر موضوع، دستورالعمل کارمزدهای خدمات ریالی از بانکها اخذ گردیده و ضمن مطابقت با مفاد بخشنامه کارمزدهای ابلاغی بانک مرکزی (بخشنامه 3741 مورخ 1387.7.3) ، عملا مغایرتی مشاهده نگردید.

3- جهت حصول اطمینان از صحت اجرای مفاد بخشنامه فوق و عملکرد بانکها در چارچوب جدول کارمزدهای اعلام شده، به طور تصادفی از طریق بررسی های میدانی صورت گرفته، موضوع در چندین شعبه مورد بازرسی حضوری قرار گرفته و مستنداتی دال بر عدم رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی مشاهده نگردید.

4- با عنایت به مراتب فوق و کلی بودن موارد مطروحه در آن سایت، چنانچه مواردی دال بر عدم رعایت مفاد بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی در خصوص کارمزد خدمات ریالی از سوی بانکها وجود دارد و یا احیانا مبالغی بیش از نرخهای مقرر از مشتریان دریافت گردیده است. لازم است مستندات مربوطه را ارائه تا نسبت به بررسی موضوع و برخورد با بانک متخلف اقدام مقتضی صورت گیرد.