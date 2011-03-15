2900 میلیارد ریال وام به بنگاه های زودبازده در کهگیلویه و بویراحمد پرداخت شده است

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، قوام نوذری بعداز ظهر سه شنبه در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان، افزود: این میزان تسهیلات به 10 هزار و 422طرح پرداخت شده و زمینه اشتغال 18 هزار و 330نفر را ایجاد کرده است.

نوذری اظهار داشت: از سال 84 زمان اجرای طرح بنگاه های اقتصادی کوچک زود بازده تا امروز 17هزار و 807 طرح با اعتبار هشت هزار و 980 میلیارد ریال و اشتغالزایی 42هزار و 122 نفر در دبیر خانه این کار گروه پالایش شده است.

وی بیان کرد: از این تعداد 12هزار و 70 طرح با اعتبار چهار هزار و 110میلیارد ریال و اشتغال 24هزار و 634 نفر در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان مصوب شده است.

نوذری عنوان کرد: از مجموع طرح های مصوب شده، قرارداد 10 هزار و 531 طرح با اعتبار سه هزار و 421میلیارد ریال و اشتغال زایی 20 هزار و 106نفر در بانک های عامل منعقد شده است.

رییس شورای اشتغال و سرمایه گذاری استان افزود: از این تعداد تسهیلات 10 هزار و 422طرح با اعتبار دو هزار و 950میلیارد ریال و اشتغال 18 هزار و 131نفر پرداخت شده است.

نوذری بیان داشت: تاکنون 10 هزار و 171طرح با اشتغالزایی 17هزار و 131نفر نیز به بهره برداری رسیده است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد، کل اعتبار بنگاه های اقتصادی کوچک زود بازده ابلاغ شده به همه بانک های استان را از سال 84 تاکنون هفت هزار و 900 میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: از این مبلغ دو هزار و 950میلیارد ریال به متقاضیان طرح ها پرداخت شده و یک هزار و 795میلیارد ریال هم از مجموع اعتبارات جذب نشده در سال های قبل، برای جذب به استان ابلاغ شده است.

نوذری از بانک هایی که به تعهدات خود عمل نکرده اند خواست با پیگیری در بانک مربوطه خود در مرکز تا پایان سال جاری وضعیت طرح های باقی مانده را مشخص کنند.