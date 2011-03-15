600 نقطه گردشگری جنگ در خوزستان شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، خیراله خادمی ظهر سه شنبه در جلسه کمیته گردشگری استان از مدیران خواست با پیش بینی گروه های بازرسی در طول حضور مسافران نوروزی در خوزستان، نحوه خدمت رسانی در مناطق گردشگری و میراث فرهنگی را به دقت رصد کنند تا با تدابیر به موقع، میهمانان از حداکثر رضایتمندی برخوردار باشند.

خادمی که ریاست آخرین جلسه کمیته گردشگری استان را بر عهده داشت، تصریح کرد: هرگونه طرح در قالب گردشگری باید از طریق سازمان میراث فرهنگی و گردشگری برای استعلام به دستگاه های مسئول و در نهایت تصمیم گیری در کمیته گردشگری خوزستان مطرح شود.



وی از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری خواست نسبت به مطالعه و بررسی ظرفیتهای اولیه رودخانه کارون و سواحل آن اقدام و نتایج آن را در آینده در اختیار این کمیته گردشگری استان خوستان قرار دهد.



معاون امور عمرانی استاندار خوزستان در ادامه خوزستان را محور گردشگری جنگ در کشور دانست و با اشاره به این موضوع که بیشترین نواحی گردشگری جنگ آبی در خوزستان و از سواحل هندیجان تا اروند قرار دارند از شناسایی 600 منطقه گردشگری جنگی در استان خوزستان خبر داد.



خادمی در بخش دیگری از سخنانش گفت: در چند سال اخیر با ارتقای وضع تفریحی و گردشگری در سه ناحیه پاشنه زاگرس، تالابها و در جنوب استان روبرو بوده ایم و این امیدواری وجود دارد که به جایگاه واقعی خوزستان در بحث گردشگری برسیم.



وی همچنین افزود: عملکرد یک ساله جلسات کمیته گردشگری و تلاشهای مسئولان این بخش با خاطراتی که مسافران در پایان فصل سفر با خود خواهند برد مشخص خواهد شد.



خادمی از مدیران خواست با پیش بینی گروه های بازرسی در طول حضور مسافران نوروزی در خوزستان، نحوه خدمت رسانی در مناطق گردشگری و میراث فرهنگی را به دقت رصد کنند تا با تدابیر به موقع، میهمانان از حداکثر رضایتمندی برخوردار باشند.