پلیس گلستان آماده اجرای طرح نوروزی است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگا، سردار سرتیپ حمید عطایی عصر سه شنبه در نشست ستاد فرماندهی انتظامی استان گلستان از آغاز اجرای رزمایش بزرگ نیروی انتظامی از 26اسفند ماه تا 14 فرودرین ماه سال آینده خبر داد.

وی امنیت را بهترین هدیه نوروزی پلیس به مردم عنوان کرد و گفت: لبخند رضایت مردم نیز بهترین هدیه برای مجموعه نیروی انتظامی است.

فرمانده انتظامی استان گلستان با اشاره به فعالیتها و خدمات انتظامی استان در یکسال گذشته گفت: موفقیت های بدست آمده حاصل مدیریت فرماندهان و تلاش کارکنان در راستای مأموریت های ذاتی نیروی انتظامی بوده است.

وی همچنین به طرح انتظامی و ترافیکی پلیس در شب چهارشنبه آخر سال اشاره کرد و بیان داشت: با کسانیکه به هر نحو بخواهند برای مردم در آستانه تعطیلات سال نو مزاحمت ایجاد کنند برابر قانون برخورد خواهد شد.

سردار عطایی نگاه پلیس به موضوع چهارشنبه آخر سال را نگاه پیشگیرانه و اجتماعی عنوان کرد و افزود: مردم خودشان به صورت محله محور امنیت را در شب چهارشنبه آخر سال تأمین می کنند.

فرمانده انتظامی گلستان با اعلام اینکه در سال گذشته نیروی انتظامی در نظرسنجی های بعمل آمده از نگاه مردم بیشترین رضایتمندی را از آن خود کرده است ابراز امیدواری کرد امسال نیز همچون سالهای گذشته با تلاش کارکنان این موفقیت تکرار خواهد شد.

وی همچنین بر لزوم آمادگی کامل کارکنان در اجرای موفقیت آمیز این طرح بزرگ تأکید کرد.