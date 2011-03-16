مشترکان "اوچونکی" در 70 کیلومتری پایتخت در دسترس نمی باشند

به گزارش خبرنگار مهر در دماوند، صادق اسماعیلی شامگاه دوشنبه در آخرین نشست دهیاران بخش مرکز دماوند در سال 89 که با حضور معاون فرماندار دماوند، بخشدار بخش مرکزی و دهیاران این بخش در روستای "اوچونک" برگزار شد طی سخنانی خاطرنشان کرد: تمام طرحهای اجرا شده در روستای اوچونک با پشتیبانی شورای اسلامی پیگیر، دلسوز و تلاشگر این روستا محقق شده است.

این مسئول با اشاره به اعتبارات تعریف شده سال جاری عنوان کرد: بودجه تعریف شده روستای اوچونک جهت اجرای طرحهای عمرانی 68 میلیون تومان بود اما تنها پنج میلیون تومان این مبالغ از سوی استانداری پرداخت شد درحالیکه امسال 200 میلیون تومان جهت طرحهای در دست احداث این روستا هزینه شده است.

وی ادامه داد: اعضای شورای اسلامی و دهیاری اوچونک پروژه های عمرانی این روستای را بدون اختصاص حقوق ماهیانه برای خود، تکیه به کمکهای مردمی و پرداخت مبالغ خیرخواهانه از سوی خیرین به مرحله اجرا درآورده است.

اسماعیلی با اشاره به مشکلات روستای اوچونک اظهار داشت: مهمترین معضل روستای اوچونک تخریب جاده دسترسی این روستا توسط وسایل نقلیه باربری سنگین فعال در معدن مجاور آن است.

دهیار روستای اوچونک بیان داشت: پیش از این مقرر شده بود تا جاده مذکور که از وضعیت نامناسبی رنج می برد ساماندهی شود اما هیچگونه عملیات عمرانی درخصوص این مسیر انجام نشد.

این مسئول با گلایه از فقدان گاز شهری در این روستا خاطرنشان کرد: مردم، شورای اسلامی و دهیاری اوچونک حاضرند تا عملیات لوله گذاری طرح گازرسانی روستای خود را بصورت پیمانکاری انجام دهند تا از این سوخت سالم بهره مند شوند اما متاسفانه اهالی این منطقه روستایی 150 خانواری از نعمت خدادادی مذکور محروم مانده اند.

وی با بیان اینکه اوچونک در 70 کیلومتری پایتخت در دسترس نیست، گفت: اوچونک در 70 کیلومتری پایتخت و 20 کیلومتری مرکز شهرستان دماوند قرار دارد اما مردم این روستای زیبا جهت استفاده از تلفن همراه با مشکلات عدیده ای روبرو هستند.

صادق اسماعیلی درخصوص این مشکل گفت: زمین لازم جهت اجرای طرح ایجاد سامانه مخابراتی برای رفع معضل عدم آنتن دهی تلفنهای همراه روستای اوچونک با همکاری روستاییان تخصیص و تسطیح شد اما روند کار پیمانکار این طرح با کندی انجام شده و مردم از این جریان ناراضی هستند.

دهیار روستای اوچونک از احداث سالنی چند منظوره در این روستا خبر داد و افزود: با تلاش و پیگیری مسئولان و مردم کار احداث سالن چند منظوره روستای اوچونک در سال آینده بعنوان پروژه دارای اولویت این روستا تدوام خواهد یافت.