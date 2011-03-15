اتفاقی عجیب قبل از دیدار با الوحده/ علی دایی در نشست خبری حاضر نشد!

به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام قبلی قرار بود نشست خبری سرمربیان دو تیم پرسپولیس ایران و الوحده امارات از ساعت 15 امروز سه شنبه د محل هتل اسپیناس برگزار شود که در این بین سرمربی تیم اماراتی به موقع در نشست حاضر شد و به سوالات خبرنگاران پاسخ گفت اما خبری از علی دایی نشد.

ابتدا در تماس با مسئولان باشگاه پرسپولیس اعلام شد این نشست قرار بوده ساعت 15:30 دقیقه برگزار شود که به همین دلیل آنها دیرتر به محل نشست خواهند رسید اما تا ساعت 16:45 دقیقه علی دایی به همراه نماینده بازیکنان در هتل حاضر نشد تا "سلمان" نماینده کنفدراسیون فوتبال آسیا به نشانه اعتراض محل نشست را ترک کند.

نماینده کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرد از آنجایی که باید در نشست هماهنگی این دیدار شرکت کند بیشتر ا این نمی تواند منتظر علی دایی بماند و به همین خاطر محل نشست خبری را در شرایطی ترک کرد که خبرنگاران داخلی و خارجی منتظر حضور سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس بودند.

دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس ایران و الوحده امارات در هفته دوم رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا ساعت 19 روز چهارشنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.