به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به عربستان، نشست هماهنگی و منیجر میتینگ پیش از دیدار الشباب عربستان و ذوب آهن ایران عصر امروز در باشگاه الشباب برگزار که در آن اعلام شد تیم ذوب آهن در بازی فردا چهارشنبه با لباس یکدست سبز به میدان می‌رود و تیم الشباب با لباس یکدست مشکی برابر ذوب آهن قرار می‌گیرد.

همچنین در این نشست مسئولان باشگاه الشباب بصورت رسمی از مسئولان باشگاه ذوب آهن به خاطر تصادف اتوبوس این باشگاه و تاخیر در حضور در هتل برای انتقال اعضای این تیم به ورزشگاه محل تمرین عذرخواهی کردند.

ضمن اینکه 11 بلیت جایگاه ویژه و 50 بلیت برای طرفداران ذوب آهن در اختیار مسئولان این باشگاه اصفهانی قرار گرفته تا برای حضور مسئولان و هواداران ایرانی در ورزشگاه مشکلی پیش نیاید.

از سوی دیگر اصغر دلیلی و برخی از همراهان تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان امشب با حضور در ورزشگاه ملک فهد دیدار تیم‌های النصر عربستان و استقلال ایران را از نزدیک تماشا خواهند کرد.