به گزارش خبرنگار مهر، کاپیتان و دروازه بان تیم فوتبال الوحده در نشست خبری بازی تیم های پرسپولیس ایران - الوحده امارات گفت: من قبلا با علی دایی و افشین پیروانی در تیم السد قطر هم بازی بوده ام و از آن دوران خاطرات خوبی دارم. خوشحالم که بار دیگر با علی دایی روبرو می شوم.

وی علی دایی را چهره شناخته شده و بین المللی خواند و گفت: علی دایی از جمله مهاجمان خوب فوتبال بود و همواره میل گلزنی بالایی داشت. با این تفاسیر من تعجب می کنم که چرا تیم او در بازی با الاتحاد قدرت تهاجمی خود را نشان نداد و شکست سه بر یک متحمل شد.

عبدالله در پایان با خنده در خصوص دیدار با پرسپولیس گفت: امیدوارم از پرسپولیس بازی خوبی را شاهد باشیم. از سویی هرگز دوست ندارم از سوی نفرات این تیم به طرف دروازه ما هجوم آورده شود!

دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس ایران و الوحده امارات در هفته دوم رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا ساعت 19 روز چهارشنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.