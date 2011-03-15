دهیاریهای بخش مرکزی شهرستان دماوند بدهکار هستند

به گزارش خبرنگار مهر در دماوند، عباس بابایی در آخرین نشست دهیاران بخش مرکزی دماوند در سال 89 که با حضور معاون فرماندار، بخشدار بخش مرکزی و دیگر دهیاران این بخش به میزبانی روستای "اوچونک" برگزار شد طی سخنانی خاطرنشان کرد: اجرای طرح راستی آزمایی توزیع سوخت برای دهیاران بخش مرکزی تشریح و از این پس اجرایی خواهد شد.

این مسئول، دهیاریهای بخش مرکزی دماوند را دچار کمبود اعتبارات مالی خواند و افزود: متاسفانه در حال حاضر اغلب دهیاریهای مناطق روستایی بخش مرکزی شهرستان دماوند با کمبود اعتبارات مالی و نقدینگی مواجه هستند.

وی ادامه داد: استانداری تهران طی سال گذشته به هر مرکز دهیاری بخش مرکزی شهرستان دماوند تنها پنج میلیون تومان اعتبار درنظر گرفت درحالیکه نهادهای یاد شده در مناطق خود بیش از این مبالغ هزینه کرده و در حال حاضر بسیاری از آنها مقروض هستند.

بابایی خواستار رسیدگی به این معضل دهیاریهای بخش مرکزی دماوند شد و گفت: خواسته دهیاران بخش مرکزی دماوند اتخاذ تمهیداتی از سوی مسئولان بخشداری، فرمانداری و استانداری جهت رفع معضل مذکور است.

بخشدار بخش مرکزی دماوند نیز طی سخنانی خاطرنشان کرد: در یکسال گذشته حضور، تلاش و پیگیریهای مستمر و شبانه روزی اعضای شوراهای اسلامی روستا و دهیاران بخش مرکزی دماوند موجبات دلگرمی مردمان نجیب مناطق مختلف این بخش بود.

موسی بهرامی ادامه داد: در بحث کلان شهرستان نیز تلاشهای بی وقفه دکتر رامین نماینده مردم شهرستانهای دماوند و فیروزکوه، فرماندار دماوند، مجموعه بخشداری و شورای بخش موجب کاستن از بار معضلات این نواحی شده است.

وی با بیان اینکه دهیاران، رئیس جمهور یک منطقه روستایی محسوب می شوند، عنوان کرد: همانگونه که رئیس جمهور منتخب دولتهای نهم و دهم با انجام بازدیدهای استانی حضور در میان مردم را از ارکان مدیریت کشور می داند دهیاران نیز می بایست حضور در میان اهالی، نشست با نخبگان و نظرخواهی از جوانان را به باد فراموشی نسپرده و از مردم گریزی بشدت بپرهیزند.

بهرامی با تاکید بر لزوم بازدید دهیاران از خانواده شهدا در ایام نوروز گفت: دهیاران تمامی نواحی بخش مرکزی شهرستان دماوند می بایست نه تنها در ایام نوروز بلکه در تمامی طول سال سرکشی از خانواده شهدا را سرلوحه کار خود قرار دهند چراکه سربلندی و عزت امروز ایران اسلامی در جهان مرهون رشادتها و از خودگذشتگیهای این ماندگاران تاریخ است.

بخشدار بخش مرکزی دماوند با اشاره به قانون هدفمند کردن یارانه ها خاطرنشان کرد: قانون هدفمند کردن یارانه ها با تاسی از اصل عدالت محور نظام مقدس جمهوری اسلامی که مورد سفارش امام راحل(ره) و مقام معظم رهبری بود توسط دولت خدمتگزار دهم و با حمایتهای مردم شریف ایران اسلامی صورت اجرایی به خود گرفت.

این مسئول بیان داشت: در شهرستان دماوند نیز بهای سیلندر گاز مایع که سوخت غالب مناطق فاقد گاز شهری بخش مرکزی شهرستان دماوند محسوب می شود با کمک و پیگیریهای مجدانه دهیاران این بخش مهار و با همان قیمت مصوب سه هزار و 400 تومان عرضه شد.

وی از غرس گل محمدی در گلزار شهدای بخش مرکزی دماوند خبر داد و افزود: با توجه به فرارسیدن بهار طبیعت، هفته منابع طبیعی و روز درختکاری تعدادی اصله نهال و گل محمدی در گلزار شهدای این بخش غرس خواهد شد که امیدوارم دهیاران بر اجرای این طرح اهتمام ورزند.

موسی بهرامی با اشاره به نزدیکی ایام انتخابات مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: انتخابات مجلس شورای اسلامی نزدیک است و حضور و همراهی دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی در هنگام فعالیتهای انتخاباتی نامزدهای احتمالی در نواحی مختلف کارکردی ناصحیح تلقی می شود چراکه مسئولان مذکور در ردیف دارندگان سمتهای اجرایی قرار داشته و دوری از اینگونه مباحث از وظایف آنها محسوب می شود.

بخشدار بخش مرکزی دماوند در خصوص اقدامات لازم الاجرای سال جدید دهیاران اظهار داشت: دهیاران می بایست با هوشیاری کامل تقابلی مناسب با افراد سودجو و منفعت طلبی که ایام تعطیلات نوروز را فرصتی مغتنم جهت آغاز ساخت و سازهای غیرمجاز قلمداد می کنند داشته باشند.

این مسئول ادامه داد: عدم جذب نیرو بدون هماهنگی بخشداری، ارسال بموقع گزارشات قانون هدفمندی یارانه ها، اطلاع سریع وقایع بخش مرکزی به بخشداری، ارائه لیست کشیک نوروزی، ارائه برنامه های سال آینده پیش از اتمام سال جاری و رعایت سلسله مراتب اداری در نامه نگاریهای مختلف از جمله مواردی است که می بایست از سوی دهیاران رعایت شود.

برگزاری کلاسهای آموزشی برای دهیاران

معاون فرماندار شهرستان دماوند در ادامه افزود: تلاشهای مستمر و پیگیریهای مجدانه مسئولان بخش مرکزی دماوند و شورای اسلامی این بخش به همراهی دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی روستا کاملا مشهود، قابل ستایش و لازم به قدردانی است.

این مسئول ادامه داد: فرمانداری قصد داشت تا معضلات مناطق روستایی بخش مرکزی دماوند را در نشستی با حضور دهیاران، اعضای شوراهای اسلامی و مدیر کل امور روستایی استانداری تهران مطرح سازد اما مقدمات این امر در سال جاری مهیا نشد و اجرای آن به سال آینده موکول می شود.

وی وجود برنامه در دهیاریها را امری ضروری دانست و افزود: دهیاریهای بخش مرکزی شهرستان دماوند می بایست برای خود برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت مدونی را تعریف و بر اساس آن برای توسعه روستا تلاش کنند.

علیمحمدی با بیان اینکه بودجه دهیاریها می بایست متناسب با درآمد سالیانه آنها بسته شود، عنوان کرد: پیش بینی بودجه سالیانه جهت اجرای طرحهای عمرانی در مناطق روستایی توسط دهیاریها می بایست بر اساس درآمدهای واقعی و منطبق بر منطق تعیین و ابلاغ شود.

معاون فرماندار شهرستان دماوند با تاکید بر حفظ ساختار قوانین اظهار داشت: دهیاران می بایست با رعایت ساختار قوانین مصوب، امور روستایی را به پیش برده و از آن تخطی نکنند تا با مشکلات آتی مواجه نشوند.

این مسئول خواستار واگذاری امور عمرانی مناطق روستایی به دهیاران شد و گفت: با ارائه امور اجرایی طرحهای عمرانی مناطق روستایی به دهیاریها می توان نتایج بهتری در این زمینه کسب کرد.

وی بیان داشت: در کتاب قوانین دهیاریهای کشور 48 فقره شرح وظیفه برای دهیاران تعریف شده اما مسئولان این نهاد آگاه باشند که به اندازه حیطه خلاقیت آنها شرح وظیفه وجود دارد و این افراد نباید وسعت عملیاتی خود را صرفا در پاسخگویی به ارباب رجوع محدود و محصور کنند.

علی علیمحمدی از برگزاری کلاسهای آموزشی برای دهیاران خبر داد و افزود: یکی از برنامه های آینده مجموعه فرمانداری شهرستان دماوند برگزاری کلاسهای آموزشی جهت ارتقاء سطح اطلاعات این مسئولان است که امیدوارم این مهم طی سال 90 محقق شود.

بخش مرکزی دماوند، نواحی جنوب، شرق و بخش اعظمی از شمال شهرستان دماوند را شامل می شود و مجموعا در سه دهستان "تارود"، "ابرشیوه" و "جمع آبرود" این بخش، 36 منطقه روستایی وجود دارد.