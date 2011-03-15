اولین کتاب شیموس هینی راهی بازار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ترجمه این اثر از روی کتابی با عنوان "شاعران بزرگ قرن بیستم؛ ویژه شیموس هینی" صورت گرفته است که گاردین و faber and faber مشترکاً منتشر کرده‌اند .

مجموعه‌ای که این دو ناشر به چاپ رساندند مشتمل بر هفت کتاب از الیوت، اودن، سیلویا پلات، فیلیپ لارکین، تد هیوز، زیگفرید سسون و شیموس هینی بود.

کتاب "مرگ یک ناتورالیست" نخستین کتاب شیموس هینی است که در سال 1966 نزدیک به سه دهه قبل از اینکه نوبل ببرد، منتشر شد و جان بنویل رمان نویس و روزنامه‌نگار معروف اهل ایرلند شمالی بر آن مقدمه نوشت.

این نوبلیست ایرلندی با همان نخستین شعرش "زمین کندن" طرفدارانی پرشور پیدا کرد که در این کتاب هم آماده است.

در کتاب اخیر علاوه بر 10 شعر از هینی نظرات سه منتقد مری کنی، پیتر مارش و مارتین دادزورث درباره آثار او آمده است.

کتاب 51 صفحه‌ای "مرگ یک ناتورالیست" در شمارگان 1100 نسخه و با قیمت 1500 تومان توسط موسسه انتشاراتی آهنگ دیگر روانه بازار شده است.