انقلابیون همواره روی عقلانیت، منطق و روشنگری تاکید دارند

به گزارش خبرگزاری مهر محمدنبی حبیبی که در پایان نشست دبیران حزب موتلفه اسلامی سخن می‌گفت، افزود: ما باید خداوند بزرگ را به خاطر نعمات بیکرانش شاکر باشیم؛ بصیرت و پایداری مردم، هوشمندی و مدیریت کارساز رهبری معظم انقلاب و از همه مهمتر الطاف عظیم الهی باعث شد ما در سال 89 ناظر رویش‌های عظیم در داخل و خارج کشور باشیم.

بذری که امام (ره) در سال 1342 کاشت اکنون یک درخت تنومندی شده است که طوفان‌های تحریم و تهدید و نبرد سخت و نرم نمی‌تواند آسیبی به آن برساند.

حبیبی با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری در سال 89 اظهار کرد: غلبه گفتمان رهبری معظم انقلاب و پذیرش آن از سوی مردم باعث شد پایه‌های نظام در سال 89 تحکیم شود و شکاف‌های پدید آمده از ظهور فرقه سبز در سپهر سیاست ایران ترمیم شود. وحدت کلمه مسوولان به عنوان یک مطالبه ملی درآمد و انتخاب رییس مجلس خبرگان در یک فضای صمیمی به صورت نمادی از عقلانیت سیاسی در جهت تحکیم برادری و وحدت تجلی کرد.

وی در مورد پیشرفت‌های علمی و اقتصادی در سال 89 گفت: ثمرات تحول در حوزه‌ها و جنبش نرم‌افزاری و ظهور نسل جدیدی از دانشمندان مسلمان در حوزه و دانشگاه آثار و نتایج خود را در پیشرفت‌های علمی کشور نشان داد که چشم جهانیان را خیره کرده است.

وی تاکید کرد: بازدید مقام معظم رهبری از دستاوردهای علمی دانشمندان نشانه تقدیر معظم‌له از پیشرفت‌های علمی کشور است.

حبیبی افزود: کنترل دولت روی نرخ تورم به خصوص در موضوع مسکن علیرغم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها فصلی از کارآمدی نظام را به نمایش گذاشت.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بیداری اسلامی در کشورهای منطقه تصریح کرد: آمریکا و رژیم صهیونیستی با یک سونامی سیاسی در منطقه روبرو هستند. آنها هیچ برآوردی از نتایج اعتراضات، اعتصاب‌ها و حجم درگیری‌ها با حکام مستبد منطقه و نیز بیزاری مردم از سیاست‌های استعماری غرب ندارند. گاهی خود را با آن همسو نشان می‌دهند، گاهی با خونریزی و خشونت عمق وحشت خود را از پدیداری این تحولات بروز می‌دهند.

وی افزود: غرب در نبرد نرم با ملت ایران شکست خورد و همزمان خود را درگیر نبردی نرم از سوی ملت‌های منطقه دید که پایه‌های ستم حکومت‌های ظالم در منطقه را ویران کرده و قرار است استخوان‌های اقتدار غرب در بلاد اسلامی با فشار افکار عمومی مردم منطقه شکسته شود. صدای این شکسته شدن را غرب به راحتی از طریق سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی خود ثبت و ضبط کرده و می‌شنود.

حبیبی ادامه داد: غرب بیهوده تلاش می‌کند انبوه زنان محجبه را در اجتماعات عظیم، نمازهای جماعت و جمعه در میتینگ‌های سیاسی و نیز صدای الله اکبر و شعارهای مذهبی را سانسور کند. ملت‌های منطقه با حضور خود در صحنه ظهور انقلاب‌های اسلامی در منطقه را نوید می‌دهند. آنچه باعث امیدواری مردم منطقه است این است که می‌بینند پرچم امام خمینی (ره) در ایران همچنان در اهتزاز است، مردم و رهبر معظم انقلاب همان راه را با همان علاقه و ایمان ادامه می‌دهند و انقلاب اسلامی چون مشعلی فروزان فراراه شب‌های تیره و تار استبداد و استعمار در کشورهای اسلامی است.

وی افزود:‌ اخیرا غرب با رویکرد به خشونت و برخورد نظامی در یمن، لیبی و بحرین می‌خواهد هزینه ایستادگی در برابر حکومت‌های مستبد و تداوم حاکمیت استعمار در جوامع اسلامی را بالا ببرد. آنها باید بدانند مردم منطقه با شلیک توپ، تانک و مسلسل مصمم‌تر خواهند شد و این مطلبی است که در ایران زمان شاه و حاکمیت آمریکا تجربه شد. آنها هر چه خشونت نشان دادند کمتر نتیجه گرفتند.

حبیبی با اشاره به این‌که انقلاب اسلامی یک نور است و راه خود را در تاریکی‌ها باز می‌کند، گفت: انقلاب اسلامی یک منطقه روشن و حیاتی و عقلانی دارد و مشی انقلابیون روشنگری است. در سایه همین روشنگری است که روز به روش شاهد زایش و رویش نیروهای انقلابی هستیم.

وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با خبرگان بیان کرد: یک مرزی بین افراطی‌گری و انقلابی‌گری است که باید آن را رعایت کرد. انقلابیون همواره روی عقلانیت، منطق و روشنگری تاکید دارند و در مرام انقلابیون فحاشی، هتاکی و هتک حرمت وجود ندارد. این مهم مورد نهی موکد مقام معظم رهبری است و باید به دقت مراقب بود مسیر درستی که می‌رویم به بیراهه نرود. ما باید هشدارهای رهبری معظم انقلاب را جدی بگیریم و از هرگونه افراط و تفریط در مقابله با نبرد نرم دشمن پرهیز کنیم.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وقوع فاجعه انسانی در ژاپن گفت: قهر طبیعت در ژاپن و تلفات انسانی آن و نیز خسارت‌های مادی اعجاب‌آور است. ما فکر می‌کنیم این حادثه یک زنگ بیداری برای ماست. اگر خدای ناکرده ما شاهد چنین قهری در ایران باشیم باید بدانیم آمادگی قبلی به مهار بحران کمک می‌کند. مردم و مسئولان به ویژه در تهران باید تهدید را جدی بگیرند و برای مقابله با هر رویداد غیر مترقبه آماده باشند.

حبیبی در مورد آخرین تحولات مربوط به بودجه سال 90 و مصوبه مجلس در این مورد اظهار کرد: تصویب دو فوریت طرح اجازه دریافت و پرداخت‌های دولت در دو ماه اول سال 90 بر اساس بودجه سال 89 در صورت تایید شورای نگهبان یک فرصت دو ماهه را برای مجلس فراهم می‌کند که اعداد و ارقام منابع و مصارف بودجه سال آینده را شفاف کند.

وی تاکید کرد: البته همین مصوبه را دولت می‌توانست به عنوان تصویب نامه هیات وزیران داشته باشند، مجلس هم در هیات تطبیق با نظر مساعد به آن نگاه کند و نهایتا رییس مجلس تصویب نامه را خلاف قانون تشخیص ندهد. آنچه در مجلس در خصوص بودجه به عنوان یک طرح به تصویب رسید ممکن است شبهه مغایرت و یا نقض اصل 52 قانون اساسی را داشته باشد.

وی در مورد شفاف سازی بودجه سال 90 گفت: نفت قلب بودجه است. اگر اعداد و ارقام منابع و مصارف در حوزه انرژی به ویژه نفت شفاف شود 70 درصد بودجه شفاف خواهد شد.

وی افزود: قانون هدفمند کردن یارانه‌ها راهکارهای مشخصی را برای شفافیت ارقام درآمدی در حوزه نفت ارائه داده است.

متاسفانه در بند 12 بودجه سال 90 از آن غفلت شده است. ما امیدواریم دولت و مجلس با اعمال قانون هدفمندی یارانه‌ها ارقام درآمدی در حوزه نفت، گاز و میعانات گازی را که انفال تلقی می‌شوند شفاف نمایند.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در پایان سخنان خود ضمن تبریک عید سعید نوروز سالی پربار و خوش را برای مردم آرزو و اظهار کرد: مهمترین فایده عید سعید نوروز صله رحم و فراموش کردن کدورت‌ها و بی‌مهریهاست. ما امیدواریم با صبوری وارد سالی شویم که فصل جدیدی از وحدت ملی و انسجام اسلامی را تجربه کنیم. عقلانیت سیاسی حکم می‌کند از اعمالی که به اقتدار ملی و اتحاد و برادری ملت ایران آسیب می‌زند پرهیز کنیم. آنان که در این سال از روی بی‌مهری با مردم سخن گفتند و عمل کردند با بازگشت به آغوش ملت ایران امید دشمنان و طمع آنان در اختلاف افکنی بین ملت را به باد دهند و دشمن را ناامید کنند.