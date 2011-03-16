رواق دوم امام خمینی (ره) حرم رضوی در نوروز به روی زائران گشوده می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، احمد علوی سه شنبه شب در نشستی خبری اظهار داشت: این رواق که 10 هزار متر مربع مساحت دارد در طبقه زیرین رواق قدیمی امام خمینی (ره) احداث شده و در روز اول فروردین که حضرت آیت الله خامنه ای در جوار حرم مطهر سخنرانی می کنند، مورد بهره‌ برداری قرار می گیرد.

وی خاطرنشان کرد: برای رفاه بیشتر زائران، رواق جدید باب السلام نیز در قسمت زیرین صحن ها احداث می شود که این فضا نیز برای دعا و نیایش زائران و مجاوران تکمیل خواهد شد.

علوی با تشریح اقدامات انجام شده برای پذیرایی از زائران نوروزی افزود: در حوزه اماکن متبرکه، 30 هزار نفر از خادمان رسمی و افتخاری و نیروهای راهنمای زائر به حال آماده باش درآمده اند.

وی یادآور شد: برای کاهش مشکلات زائران، تمامی نیروها و ظرفیت های آستان قدس به کار گرفته شده اند که استفاده از مهمانسرای حضرتی، گل آرایی، عطرافشانی و خدمات رفاهی مثل ویلچر و خودروهای حمل سالمندان از جمله آنهاست.

علوی برگزاری مراسم ویژه سال تحویل را همایشی مطلوب از همدلی در یک سنت ایرانی دانست و گفت: در این آیین نیایش و دعا و قرائت قرآن، میلیونها نفر از مشهدیها و زوار حرم شرکت می کنند.

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به برگزاری بزرگترین نماز جماعت جهان اسلام در صحن جامع رضوی اظهار داشت: در این مکان نمازهای جماعت با حضور بیش از 100 هزار نفر به امامت مراجع برگزار می شود.

وی با اشاره به اجرای روزانه 60 برنامه برای زائران گفت: کوشش می شود، از طریق فضای مجازی نیز مقوله زیارت و اتصال به دریای فیض حرم مطهر محقق شود.

علوی گفت: سالانه 25 میلیون نفر برای زیارت امام رضا (ع) به مشهد سفر می کنند که یک میلیون نفر آنان خارجی و تعلق به 60 کشور جهان دارند.