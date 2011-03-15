شرایط ثبت نام پرستاران در کنکور ارشد پزشکی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام مرکز سنجش، کلیه فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی رشته پرستاری، می توانند در رشته های غیر همنام که مطابق جدول شماره یک دفترچه ثبت نام واجد شرایط هستند، شرکت کنند.

افرادی که پیش از این در آزمون کارشناسی ارشد ثبت نام کرده اند می توانند در صورت تمایل نسبت به ویرایش رشته خود و سایر موارد در زمان اعلام شده از سوی مرکز سنجش آموزش پزشکی اقدام کنند.

دکتر جبرائیل نسل سراجی رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی پیش از این در گفتگو با مهر یادآور شده بود: ساعت 23 امروز 24 اسفند آخرین مهلت ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد پزشکی است و داوطلبان می توانند با ورود به سایت مرکز سنجش به صورت اینترنتی در آزمون ثبت نام کنند.

وی افزوده بود: داوطلبانی که تاکنون به هر دلیلی نتوانسته اند در آزمون ثبت نام کنند و یا مایل به ویرایش اطلاعات ثبت نامی خود هستند از تاریخ 21 تا 23 فروردین ماه سال 90 فرصت دارند در آزمون کارشناسی ارشد سال 90 ثبت نام کنند.

به گزارش مهر، آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی در چهار نوبت صبح و بعدازظهر در روزهای 2 و 3 تیرماه در 24 شهر و 54 رشته برگزار می شود و کارتهای ورود به جلسه نیز در تاریخ های 29 خرداد تا 3 تیرماه توزیع می شود.