به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمد جواد باقری ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آغاز طرح نوروزی اورژانس از ۲۶ اسفندماه گفت: اجرای این طرح تا ۱۴ فروردین ماه ادامه خواهد داشت و ۳۶ اکیپ اورژانس در این مدت آماده خدمت رسانی هستند.

وی ادامه داد: از این تعداد ۱۵ پایگاه در داخل شهر و ۱۶ پایگاه در جاده‌های قم و همچنین دو ایستگاه سلامت در محور اتوبان قم - تهران و قم - کاشان مستقر می‌شوند.



روزانه 280 پرسنل درآماده باش قرار دارند



رئیس مرکز حوادث و فوریتهای پزشکی قم با بیان اینکه روزانه ۲۸۰ پرسنل عملیاتی و ستادی در آماده باش هستند اظهار داشت: تمامی آمبولانس‌ها مجهز به امکانات و تجهیزات پیشرفته هستند و همچنین یک تیم نظارتی نیز تشکیل شده که بر نحوه خدمت رسانی کمی و کیفی اورژانس نظارت دارد.



وی ادامه داد: به منظور ارتباط هرچه بهتر و سریع‌تر اورژانس ۱۱۵ و اورژانس بیمارستانی، آبولانس‌ها به سیستم مجهز مخابراتی تجهیز شده‌اند.



اورژانس قم در کمتر از زمان تعیین شده در صحنه حادثه حاضر می‌شود



باقری با اشاره به میانگین زمان رسیدن اورژانس به صحنه حادثه ابراز داشت: اورژانس موظف است در ۸۰ درصد موارد در حواث جاده‌ای ظرف ۱۵ دقیقه و در حوادث سطح شهرنیز کمتر از هشت دقیقه به محل حادثه برسد که این رقم در قم به ترتیب ۱۰ دقیقه و ۱۹ ثانیه و هفت دقیقه و ۵۳ ثانیه است.



وی با اشاره به افتتاح پایگاه اورژانس حرم حضرت معصومه(س) بیان کرد: با افتتاح این پایگاه امکانات و پرسنل بیشتری به زائران کریمه اهل بیت(ع) خدمت رسانی می‌کنند.



300 هزار تماس تلفنی با مرکز اورژانس قم در سال جاری



رئیس مرکز حوادث و فوریتهای پزشکی قم با اشاره به مأموریت‌های اورژانس در سال ۱۳۸۹ گفت: حدود ۳۰۰ هزار تلفن به مرکز اورژانس شده و اورژانس قم طی این سال ۳۶ هزار مأموریت انجام داده است.



وی در ادامه با اشاره به فعالیت‌های اورژانس در طرح نوروزی امسال بیان داشت: در این ایام اورژانس قم ۱۹۲ مأموریت مربوط به تصادفات انجام داده که دوهزار و ۹۱۰ مصدوم داشته است و ۷۹۲ مورد مربوط به تصادفات شهری و هزار و ۱۸مورد مربوط به تصادفات خارج از شهر بوده است.