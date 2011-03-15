کشاورزان از کشت محصولات با نیاز آبی بالا خودداری کنند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، ایوب ایرانی فام ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به شرایط خشکی و کاهش میزان بارندگی و به تبع آن کاهش شدید آبدهی چشمه‌ها، رودخانه‌ها و میزان ذخیره آب در سدهای مخزنی و افت شدید سطح سفره‌های آب زیرزمینی استان در طی سال جاری زراعی گفت: جهت کاهش اثرات خشکسالی و جلوگیری از واردشدن صدمه و خسارت به مزارع محصولات زراعی بهاره و تابستانه سالجاری توجه به نوع محصول و شیوه کشت ضروری است.

وی افزود: شایسته است کشاورزان از کشت محصولاتی که مازاد بر نیاز استان تولید شده و نیاز بالایی به آب دارند با استفاده از منابع آب‌های زیرزمینی، اکیدا خودداری کنند.

ایرانی فام با اشاره به اینکه ترجیحا از منابع آب‌های زیرزمینی مانند چاه‌ها و قنوات برای کشت محصولات با نیاز آبی پایین مانند سورگوم، لوبیا، ذرت، پنبه، آفتابگردان و... استفاده شود ادامه داد: کشاورزان لازم است از آتش‌زدن بقایای گیاهی در مزارع خودداری و برای تهیه بستر بذر از دیسک‌های سنگین، گاوآهن قلمی و خاک ورزهای مرکب استفاده کنند.

وی با بیان اینکه کشاورزان باید سطح زیرکشت محصولات زراعی بهاره و تابستانه خود را متناسب با منابع آب و مشورت کارشناسان و ناظران مزارع کشت کنند، افزود: به منظور جلوگیری از هدر رفت آب در حین انتقال از لوله‌های آبرسانی و دریچه‌دار و همچنین دارندگان سیستم‌های آبیاری تحت فشار از این سیستم‌ها استفاده کنند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی همچنین با بیان اینکه به منظور جلوگیری از هدررفت آب از آبیاری مزارع در زمان اوج گرمای روز خودداری شود، افزود: باید کشاورزان عزیز توجه داشته باشند از آتش‌زدن بقایای گیاهی محصولات کشاورزی جدا خودداری کنند و سطح زیرکشت محصولات زراعی بهاره و تابستانه خود را متناسب با منابع آبی مطمئنه برنامه‌ریزی کنند.