تمام امکانات برای ارائه خدمات مطلوب به مهمانان نوروزی در کرمانشاه فراهم است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، کرامت نرگس نژاد بعداز ظهر سه شنبه در جلسه شورای سازمان همیاری شهرداری های استان که در محل سالن جلسات استانداری تشکیل شد، اظهار داشت: مردم استان کرمانشاه همواره در مهمانوازی زبانزد عام و خاص بوده، لذا باید مسئولین به خصوص شهردارن تلاش کنند تا این سابقه فرهنگی و درخشان مردم بیش از پیش نمایان و برجسته گردد.

وی با اشاره به اثرات ارزشمند میراث فرهنگی و تاریخی و تمدنی در استان خاطر نشان کرد:این اثرات باید با تلاش مسئولین بیش از گذشته برای مردم ایران و گردشگران شناسانده شود زیرا این موضوع منجر به جذب بیشتر مسافر و توسعه بخش گردشگری استان می شود.

معاون عمرانی استانداری تاکید کرد: در تمامی شهرهای استان باید امکانات و تجیهزات برای ارائه به مسافران نوروزی فراهم باشد.

وی اظهار داشت: شهرداران باید نهایت کوشش و تلاش خود را برای زیباسازی، پاکیزگی و مبلمان شهری بکارگیرند و هر شهرداری که در این راستا عملکرد بهتر و دقیق تری داشته باشد مورد تشویق و تقدیر قرار خواهد گرفت.

وی همچنین بر تدوین برنامه ای جامع از سوی شهرداران برای حصول درآمدهای شهرداری تاکید کرد و گفت: ضرورت دارد که شهرداران از هم کنون به فکر تدوین برنامه ای جامع جهت حصول برنامه های مستمر و پایدار شهرداری های خود برای سال آینده باشند.

نظام ارزیابی عملکرد شهرداری های استان کرمانشاه تدوین می شود

نرگس نژاد همکاری و ارتباط نزدیک بین شهرداران و سازمان همیاری شهرداری استان را مورد تاکید قرار داد و گفت:این سازمان متعلق به همه شهردارن است، لذا شهرداران باید با حمایت ها و پشتیبانی های خود در پیشبرد و موفقیت آن نقش سازنده و تاثیرگذاری ایفا نمایند.

وی از تدوین نظام ارزیابی برای بررسی عملکرد شهرداری ها طی سه مرحله در طول سال خبر داد و گفت: در سال های گذشته این ارزیابی تنها طی یک بار صورت می گرفت اما با تدوین این نظام ارزیابی تلاش داریم تا عملکرد شهرداری ها طی سه مرحله ارزیابی و نظارت قرار گیرد تا شهرداران موفق و توانمند در ارائه خدمات مطلوب و زیباسازی و حصول درآمدها نیز معرفی گردند.

در ابتدای این جلسه مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های استان گزارشی از فعالیت های صورت گرفته توسط این سازمان ارائه کرد.