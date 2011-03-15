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۲۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۲۳

بودجه شهرداری گنبد 110 میلیارد ریال پیش بینی شد

بودجه شهرداری گنبد 110 میلیارد ریال پیش بینی شد

گرگان - خبرگزاری مهر: شهردار گنبد کاووس گفت: برای سال آینده بودجه اولیه شهرداری حدود 110 میلیارد ریال پیش بینی شده و کلیات آن نیز به تصویب شورای اسلامی این شهر رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سید منصور باقری عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در گنبد افزود: با توجه به تحقق بودجه پیش بینی شده سال 89، لایحه اصلاح و متمم بودجه به 113 میلیارد ریال جهت تصویب به شورای اسلامی این شهر ارائه شد که مورد موافقت و تصویب قرار گرفت.

وی اظهار داشت: تاکنون شهرداری گنبدکاووس از محل درآمدهای عمومی، درآمدهای ناشی از وجوه و اموال و سایر منابع درآمدی خود، حدود 105 میلیارد ریال درآمد کسب کرده است.

باقری یادآورشد: پیش بینی می شود این درآمدها تا پایان سال جاری به 113 میلیارد ریال افزایش یابد.
 
شهردار گنبد افزود: بر اساس قانون شهرداری ها، 60 درصد بودجه شهرداری صرف امور عمرانی و بقیه نیز صرف امور جاری و حقوق پرسنل می شود.
 
گنبد دومین شهر پرجمعیت و بزرگ گلستان است.      
کد مطلب 1275047

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