اخبار کوتاه ورزشی از خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، طی مراسمی از سوی تربیت بدنی خراسان رضوی، از ورزشکاران مدال آور در مسابقات جهانی و آسیایی و همچنین رئسا و دبیران هیئت های ورزشی، مربیان و داوران برتر جامعه ورزشی خراسان رضوی تقدیر می شوند.
بر اساس این گزارش، در مراسم تقدیر از مسئولان و ورزشکاران خراسان رضوی به مدال آوران و مسئولان هیئت های ورزشی لوح تقدیر و هدایایی اهدا خواهد شد.
این مراسم با حضور مسئولان خراسان رضوی و بیش از 250 ورزشکار این استان، پنجشنبه این هفته در تالار نور مشهد برگزار می شود.
آغاز سومین دوره المپیاد والیبال ورزشهای روستایی و عشایری
مسابقات والیبال سومین دوره المپیاد ورزش های روستایی و عشایری استان در شهرستان درگز آغاز شد.
مهدی لری رییس هیئت ورزش های روستایی و عشایری خراسان رضوی در این باره گفت: مراسم افتتاحیه این رقابت ها با حضور 22 تیم از سراسر استان خراسان رضوی در شهرستان درگز برگزار شده است.
وی افزود: والیبالیست های خراسانی از روز گذشته به مدت پنج روز در شهرستان درگز با یکدیگر به رقابت می پردازند.
برگزاری همایش پیاده روی و کوهپیمایی در مشهد
همایش پیاده روی و کوهپیمایی خانوادگی در مشهد برگزار شد.
در این همایش که با حضور خانواده ها در منطقه هاشمیه مشهد و اطراف آن انجام شد، چند تن از مسئولان سازمان بنیاد شهید خراسان رضوی نیز حضور داشتند و درخصوص اهمیت ورزش صحبت کردند.
در پایان این همایش 22 جایزه ارزنده به قید قرعه بین شرکت کنندگان اهدا شد.
همایش با حضور نزدیک به هزار نفر از مردم مشهد و با همکاری مدیریت تربیت بدنی شهرداری و شورای اسلامی مشهد و بنیاد شهید مناطق سه گانه این شهر برگزار شد.
مشهد - خبرگزاری مهر: برگزاری مراسم تقدیر از مدال آوران و مسئولان ورزش خراسان رضوی، آغاز سومین دوره المپیاد والیبال ورزشهای روستایی و برگزاری همایش کوهپیمایی در مشهد از جمله اخبار کوتاه ورزشی خراسان رضوی است.
به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، طی مراسمی از سوی تربیت بدنی خراسان رضوی، از ورزشکاران مدال آور در مسابقات جهانی و آسیایی و همچنین رئسا و دبیران هیئت های ورزشی، مربیان و داوران برتر جامعه ورزشی خراسان رضوی تقدیر می شوند.
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