اخبار کوتاه ورزشی از خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، طی مراسمی از سوی تربیت بدنی خراسان رضوی، از ورزشکاران مدال آور در مسابقات جهانی و آسیایی و همچنین رئسا و دبیران هیئت های ورزشی، مربیان و داوران برتر جامعه ورزشی خراسان رضوی تقدیر می شوند.



بر اساس این گزارش، در مراسم تقدیر از مسئولان و ورزشکاران خراسان رضوی به مدال آوران و مسئولان هیئت های ورزشی لوح تقدیر و هدایایی اهدا خواهد شد.



این مراسم با حضور مسئولان خراسان رضوی و بیش از 250 ورزشکار این استان، پنجشنبه این هفته در تالار نور مشهد برگزار می شود.



آغاز سومین دوره المپیاد والیبال ورزشهای روستایی و عشایری



مسابقات والیبال سومین دوره المپیاد ورزش های روستایی و عشایری استان در شهرستان درگز آغاز شد.



مهدی لری رییس هیئت ورزش های روستایی و عشایری خراسان رضوی در این باره گفت: مراسم افتتاحیه این رقابت ها با حضور 22 تیم از سراسر استان خراسان رضوی در شهرستان درگز برگزار شده است.



وی افزود: والیبالیست های خراسانی از روز گذشته به مدت پنج روز در شهرستان درگز با یکدیگر به رقابت می پردازند.



برگزاری همایش پیاده روی و کوهپیمایی در مشهد



همایش پیاده روی و کوهپیمایی خانوادگی در مشهد برگزار شد.



در این همایش که با حضور خانواده ها در منطقه هاشمیه مشهد و اطراف آن انجام شد، چند تن از مسئولان سازمان بنیاد شهید خراسان رضوی نیز حضور داشتند و درخصوص اهمیت ورزش صحبت کردند.



در پایان این همایش 22 جایزه ارزنده به قید قرعه بین شرکت کنندگان اهدا شد.



همایش با حضور نزدیک به هزار نفر از مردم مشهد و با همکاری مدیریت تربیت بدنی شهرداری و شورای اسلامی مشهد و بنیاد شهید مناطق سه گانه این شهر برگزار شد.