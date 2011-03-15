  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۳۱

اخبار کوتاه ورزشی از خراسان رضوی

اخبار کوتاه ورزشی از خراسان رضوی

مشهد - خبرگزاری مهر: برگزاری مراسم تقدیر از مدال آوران و مسئولان ورزش خراسان رضوی، آغاز سومین دوره المپیاد والیبال ورزشهای روستایی و برگزاری همایش کوهپیمایی در مشهد از جمله اخبار کوتاه ورزشی خراسان رضوی است.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، طی مراسمی از سوی تربیت بدنی خراسان رضوی، از ورزشکاران مدال آور در مسابقات جهانی و آسیایی و همچنین  رئسا و دبیران هیئت های ورزشی، مربیان و داوران برتر جامعه ورزشی خراسان رضوی تقدیر می شوند.

بر اساس این گزارش، در مراسم تقدیر از مسئولان و ورزشکاران خراسان رضوی به مدال آوران و مسئولان هیئت های ورزشی لوح تقدیر و هدایایی اهدا خواهد شد.

این مراسم با حضور مسئولان خراسان رضوی و بیش از 250 ورزشکار این استان، پنجشنبه این هفته در تالار نور مشهد برگزار می شود.

آغاز سومین دوره المپیاد والیبال ورزشهای روستایی و عشایری

مسابقات والیبال سومین دوره المپیاد ورزش های روستایی و عشایری استان در شهرستان درگز آغاز شد.

مهدی لری رییس هیئت ورزش های روستایی و عشایری خراسان رضوی در این باره گفت: مراسم افتتاحیه این رقابت ها با حضور 22 تیم از سراسر استان خراسان رضوی در شهرستان درگز برگزار شده است.

وی افزود: والیبالیست های خراسانی از روز گذشته به مدت پنج روز در شهرستان درگز با یکدیگر به رقابت می پردازند.

برگزاری همایش پیاده روی و کوهپیمایی در مشهد

همایش پیاده روی و کوهپیمایی خانوادگی در مشهد برگزار شد.

در این همایش که با حضور خانواده ها در منطقه هاشمیه مشهد و اطراف آن انجام شد، چند تن از مسئولان سازمان بنیاد شهید خراسان رضوی نیز حضور داشتند و درخصوص اهمیت ورزش صحبت کردند.

در پایان این همایش 22 جایزه ارزنده به قید قرعه بین شرکت کنندگان اهدا شد.

همایش با حضور نزدیک به هزار نفر از مردم مشهد و با همکاری مدیریت تربیت بدنی شهرداری و شورای اسلامی مشهد و بنیاد شهید مناطق سه گانه این شهر برگزار شد.

کد مطلب 1275050

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها