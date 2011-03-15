نگران جریمه AFC نیستم/ قدرتمان را در دیدار با الوحده نشان خواهیم داد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس ایران - الوحده امارات امروز سه شنبه در هتل اسپیناس برگزار شد و این در حالی است که علی دایی نتوانست در موعد مقرر خود را به جلسه برساند و نماینده کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز محل نشست را ترک کرد.

علی دایی که با تاخیری یک ساعته خود را به هتل محل برگزاری نشست مطبوعاتی رسانده بود، گفت: من از همه خبرنگاران و مسئولان کنفدراسیون آسیا بابت تاخیرم عذرخواهی می کنم اما خیابانها به دلیل چهارشنبه آخر سال آنقدر شلوغ بود که نتوانستم خودم را سر موعد مقرر برسانم.

دایی در پاسخ به اینکه اگر در این خصوص جریمه ای برای او در نظر بگیرند چه خواهد کرد گفت: من در حال حاضر هیچ چیزی جز بازی نگرانم نمی کند و فوقش جریمه اش را پرداخت می کنم.

وی افزود: تیم الوحده بازی نخست خود را مساوی کرده و ما هم باخته ایم برای همین آنها به این بازی می آیند تا مقابل ما نتیجه بگیرند و ما هم برد می خواهیم البته باید بگویم که الوحده تیم خوب و با کیفیتی است.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با اشاره به بازیکنان مصدوم این تیم گفت: تا دلتان بخواهد مصدوم داریم؛ از وحید هاشمیان گرفته تا بقیه. بگذارید بیشتر از این در مورد وضعیت مصدومان صحبت نکنم و موضوع سکرت باقی بماند! با این حال سعی می کنیم دو سه بازیکن را به بازی برسانیم.

دایی در پاسخ به اینکه چقدر برای تیم خود شانس صعود قائل است اضافه کرد: هر چهار تیم شانس صعود دارند چرا که فقط یک بازی انجام شده و 5 بازی دیگر باقی مانده است. ما می خواهیم قدرت خودمان را در بازی با الوحده نشان دهیم.

وی در پایان گفت: امیدوارم که هواداران در این دیدار به ورزشگاه بیایند و باعث دلگرمی تیم ما شوند.

دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس ایران و الوحده امارات در هفته دوم رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا ساعت 19 روز چهارشنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.