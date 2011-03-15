پلیس قزوین تدابیر ویژه ای برای چهارشنبه آخر سال دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محتشمی رئیسی پلیس امنیت عمومی استان قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین گفت: پلیس هم مانند سالهای گذشته تدابیر لازم را برای ایجاد نظم و امنیت و جلوگیری از حوادث ناگوار اندیشیده و با همکاری مردم امیدوار است تا این حوادث به حداقل برسد.

وی افزود: از ساعت 21 امشب محدودیت هایی در هسته مرکز شهر قزوین اعمال خواهد شد و از هرگونه تجمع جلوگیری می شود لذا از همه شهروندان انتظار داریم با پلیس همکاری و از تجمع در مراکز عمومی سطح شهر خودداری کنند.

سرهنگ محتشمی یادآورشد: امسال نیز هیچ مرکزی برای تجمع افراد برای انجام مراسم چهارشنبه آخر سال تعیین نشده است و خانواده ها اگر در صدد برپایی این مراسم هستند می توانند چهارشنبه آخر سال را در بین خانواده ومنزل و محله خود با رعایت تمامی موارد ایمنی و احتیاطی برگزار کنند تا خدای ناکرده با بی احتیاطی این روز در کام آنها تلخ نشود.

رئیس پلیس امنیت عمومی استان تصریح کرد: از والدین درخواست می کنیم فرزندان خود را کنترل کنند تا موجب پشیمانی آنها در آستانه عید نوروز نشود.

سرهنگ محتشمی از اصناف مستقر در هسته مرکزی شهر هم خواست از ساعت 20 امشب چند ساعت زودتر مغازه های خود را تعطیل کنند تا پلیس بتواند با سهولت بیشتری امنیت و نظم شهر را برقرار کند.

حجت الاسلام صادقی دادستان قزوین هم از برخورد جدی و شدید با برهم زنندگان نظم عمومی خبر داد و گفت: کسانی که در این ایام به توصیه ها توجه نکنند و اقدامات غیرقانونی و مجرمانه انجام دهند منتظر برخورد قانونی و جدی دستگاه قضایی باشند.

وی افزود: خوشبختانه با اطلاع رسانی رسانه ها مردم در این زمینه هوشیار تر شده اند که امیدواریم با همکاری مردم امروز با هیچ حادثه ناگواری سپری شود.

به هرحال انتظار می رود خانواده ها با رعایت همه موارد احتیاطی و برگزاری مراسمی در شان خود آئینهای پسندیده چون صله رحم و جشنهای خانوادگی در کنار همدیگر روز خاطره انگیزی را تجربه و سپری کنند و در آستانه عید نوروز نیز سال 89 را با خوشی و آرامش سپری کنند.