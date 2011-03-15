عواقب خطرناک اشغال نظامی بحرین از سوی عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر، "عبدالباری العطوان" سردبیر روزنامه القدس العربی با اشاره به حضور نظامیان عربستانی در بحرین نوشت: اعزام نیروهای عربستانی به بحرین خطرناکترین تحول سیاسی و نظامی از زمان حمله عراق به کویت در سال 1990 است.

وی افزود: علت خطرناک بودن به دو دلیل است؛ نخست اینکه دخالت عربستان سعودی در بحران داخلی یک کشور مستقل بی سابقه است و دیگر اینکه این اقدام خطر افزایش مشکلات طایفه ای را دو چندان می سازد.

العطوان ادامه داد: اعزام نیروهای عربستانی به نقاط سنی نشین بحرین موجب تجزیه این کشور بسیار کوچک خواهد شد و وحدت ملی این کشور را خدشه دار می کند.

وی می نویسد: مخالفان بحرینی از این موضوع شگفت زده نشدند و آن را به مفهوم اشغال نظامی بحرین قلمداد کردند و از شورای امنیت خواستند که نشست فوری برای حمایت مردم از خطری که آنها را تهدید می کند به عمل آورند.

العطوان می افزاید: بحرین از جایگاه ویژه ای در استراتژی عربستان برخوردار است زیرا شیعیان این کشور تاثیر فراوانی از بحرینی ها می گیرند. خروج تظاهرات کنندگان در شهرهای شرقی عربستان در روز خشم گواه خوبی برای این موضوع است.

وی نوشت: علت دخالت عربستان به ترس این کشور از فروپاشی رژیم بحرین مربوط می شود که عربستان به هر ترفندی می خواهد که آن را حفظ کند. از سوی دیگر عربستان نگران انتقال موج خشم به داخل کشورش است.

العطوان ذکر می کند: اعزام نیروهای عربستانی این پیام را به دنبال داشت که عربستان در حفظ هم پیمان خود اصرار دارد. اما این موضوع برای آن گران تمام خواهد شد. این دخالت نظامی دامن زدن به مشکلات طایفه ای است موضوعی که ثبات منطقه را به خطر می اندازد.

عربستانی که هم اکنون نیرو به بحرین اعزام کرده است به همراه برخی کشورهای ثروتمند دیگر منطقه در بحران کنونی بحرین نقش دارد، زیرا کمکی به این کشور در حل مشکلات بی شماری که با آن روبرو بود انجام ندادند.