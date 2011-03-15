تنها کشتارگاه گنبد نیازمند ساماندهی است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد تقی قزلسفلی عصر سه شنبه در جلسه با ذابحان کشتارگاه گنبد، نظارت شرعی بر کشتارگاه دام را مسئله مهمی دانست که باید از سوی قصابان به صورت جدی رعایت شود.

وی با اشاره به تاثیر رعایت حلال و حرام در سلامت روانی جامعه اظهار داشت: اجرای نکات شرعی در ذبح اثرات مشخصی در سلامت جسمی و روانی جامعه دارد.

وی با بیان اینکه مسئولان امر باید دقت لازم امر سلامت مردم داشته باشند تصریح کرد: سلامت و امنیت دو نیاز اساسی جامعه است که همه خدمتگزاران نظام در آن مسئولند.

حجت الاسلام صادقعلی خادملو مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در دامپزشکی استان در این جلسه با بیان اهمیت رعایت نکات شرعی در کشتارگاهها خواستار توجه بیشتر مسئولان به فراهم آوردن امکانات برای کشتارگاه شد.

وی با اشاره به کمبود نیروی دامپزشکی در شهرستان گنبد کاووس خواستار توجه مسئولان به اهمیت موضوع کشتار شرعی و جلوگیری از سوء استفاده افراد از خرید و فروش احشام حرام دام در جامعه شد.

دکتر گوکلانی رئیس دامپزشکی گنبد کاووس نیز در این جلسه از رسیدگی به 104 پرونده تخلفاتی با کشیکهای شبانه روزی خبر داد و گفت: دامپزشکی گنبد علیرغم کارهای ارزشمندی که انجام داده با کمبود نیروی انسانی مواجه است.