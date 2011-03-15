اهداف راهبردی برنامه عملیاتی وزارت بهداشت در سال 90 تعیین شد

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه بحث و بررسی پیرامون اهداف راهبردی 17 گانه برنامه عملیاتی سال 90 وزارت بهداشت روز سه شنبه با حضور وزیر بهداشت در سالن اجتماعات این وزارتخانه برگزار شد.

در این جلسه توافق شد که کاهش ثبت مرگ و میر مادران به 18 تا 22 در 100 هزار تولد زنده تا پایان برنامه، کاهش عوارض ناشی از بارداری و زایمان به میزان 15 درصد، کاهش شیوع رفتارهای پرخطر در گروههای هدف به میزان 5 درصد، ارتقاء سطح فعالیت فیزیکی مطلوب در جوامع شهری و روستایی به میزان 5 درصد و کاهش بار ناشی از بیماریهای ایسکمیک قلبی حداقل به میزان 5 درصد برسد.

برپایه این گزارش کاهش بار ناشی از بیماریهای عضلانی، اسکلتی به میزان 5 درصد، کاهش بار ناشی از بیماریهای دیابت حداقل به میزان 5 درصد در گروههای سنی در معرض خطر بخش دیگری از اهداف برنامه عملیاتی سال 90 وزارت بهداشت بود که مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

سایر اهداف این برنامه عبارتند از: کاهش بار 3 سرطان شایع کولورکتال، پستان و پوست و دو سرطان اختصاصی سرویکس و پروستات به میزان 5 درصد، کاهش بار ناشی از بیماریهای تنفسی به میزان 5 درصد در گروههای سنی در معرض خطر، کاهش بار بیماریهای ژنتیکی قابل پیشگیری به میزان 10 درصد، کاهش بار اختلالات روانی حداقل به میزان 5 درصد، کاهش بار بیماری ایدز به میزان 5 درصد، کاهش بار بیماری سل و موارد مقاوم به درمان به میزان 5 درصد، حذف مالاریا (فالسیپارم) تا پایان برنامه، افزایش دسترسی جمعیت بزرگسالان 25 تا 60 سال به خدمات جامع سلامت به میزان 10 درصد، کاهش بار آسیبهای ناشی از حوادث در گروههای سنی و شغلی و افزایش میزان F‌ در شاخص DMFT‌ در دانش‌آموزان زیر 18 سال به میزان 30 درصد.

تمامی کاهشهای تخمینی تا پایان برنامه با توجه به میزان آنها در سال پایه که برنامه مدون و تصویب می‌شود خواهد بود.